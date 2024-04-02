Росія таки відкриє свій павільйон на Венеційській бієнале: представить мистецтво Болівії

У російському павільйоні Венеційської бієнале відбудеться групова виставка художників з Болівії. Її організовує Міністерство культури, деколонізації та депатріархалізації Болівії в межах культурної співпраці з Росією, повідомляє The Art Newspaper.



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До ювілейної 60-го проведення бієнале Багатонаціональна Держава Болівія отримала дозвіл від уряду Росії користатися будівлею протягом всього заходу – з 20 квітня по 24 листопада.

Виставка має назву “Дивлячись у минуле-майбутнє, ми крокуємо вперед”. До участі у проєкті залучено понад два десятки митців з Болівії та інших країн Південної Америки. Куратором виступає Міністерство культури, деколонізації та депатріархалізації, а відповідальним за проведення став віцеміністр Хуан Карлос Кордеро Ніна.

“Проєкт об'єднує митців з Болівії та дружніх країн Латинської Америки і є можливістю поділитися та продемонструвати братерство та радість, які об'єднують нас з цими країнами, адже нас об'єднує спільне корінне походження та покликання "жити добре" в гармонії та рівності один з одним та з нашою "матір'ю-Землею”, – зазначили організатори італійському виданню Il Sole 24 Ore.

Віднедавна країна почала співробітництво з Росією. У березні цього року Болівія підписала угоди про культурну співпрацю, видобуток літію та атомні дослідження між країнами, а президент Луїс Арсе привітав кремлівського лідера Володимира Путіна з перемогою на президентських виборах 15-17 березня.

Закритий російський павільйон у 2022 році James Arthur Gekiere/ Belga Mag/ AFP via Getty Images

Як зазначає видання, посилаючись на МЗС Росії, міністр закордонних справ Сергій Лавров мав телефонну розмову з міністром культури, деколонізації та депатріархалізації Болівії Есперансою Геварою “пройшла в дусі дружби і взаєморозуміння, характерному для російсько-болівійських відносин” в межах “продовження їхньої взаємодії в культурно-гуманітарній сфері”.

Ще у 2023 році Болівія підписала літієву угоду з російським державним ядерним агентством “Росатомом” про використання запасів метілу. Минулого тижня директор Болівійського агентства з ядерної енергії заявив, що дослідницький реактор буде запущений за участю російських фахівців у 2025 році.

Росія на Венеційській бієнале

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України країна-агресорка не бере участь у Венеційській бієнале. Литовський куратор Раймундас Малашаускас і російські художники Олександра Сухарєва та Кирилл Савченков відмовилися від російського павільйону після 24 лютого 2022 року.

Організатори бієнале ніяк не впливали на виключення представників Росії, за їхніми словами, це було рішення російського уряду. Хоча представники виставки заявили, що не допустять до участі "осіб, пов'язаних з російським урядом", у 2024 році деякі країни запрошують "хороших рускіх".

Австрію на 60-й Венеційській бієнале представлятиме російська художниця Анна Єрмолаєва з виставковим проєктом "Репетиція Лебединого озера". У підготовці до експозиції брала участь українська балерина та хореографка Оксана Сергєєва. Раніше вона керувала балетною школою в Черкасах, проте після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році переїхала до Австрії.

Російський павільйон був спроєктований у 1914 році архітектором та засновником “неросійського стилю” Олексієм Щусєвим. Він починав як архітектор царської епохи, а пізніше створив Мавзолей Леніна на Червоній площі.

У 2019 році російська мистецько-виставкова компанія Smart Art уклала контракт на управління павільйоном на десять років. Його співвласницями є донька Лаврова Катерина Вінокурова та Анастасія Карнєєва, дочка колишнього генерала ФСБ Миколи Волобуєва, нині заступника генерального директора російського державного оборонного підрядника “Ростех”.