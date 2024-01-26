"Плетіння сіток": Скандал з МКІП вичерпано, український павільйон на Венеційську бієнале їде

В Музеї Ханенків 25 січня відбулася презентація проєкту Українського павільйону 60-ї Венеційської бієнале "Плетіння сіток". Разом зі співкураторкою проєкту Вікторією Бавикіною та художниками і художницями, залученими у нього, на презентацію завітали виконувач обов’язків міністра культури Ростислав Карандєєв та комісар павільйону Тарас Шевченко.

Вперше після скандалу із фінансуванням проєкту дієвці запевнили про повну підтримку Українського павільйону на Венеційській бієнале від держави.

"Венеційська бієнале сучасного мистецтва – один із провідних міжнародних мистецьких форумів. Бієнале стала для України не просто міжнародним культурним проєктом, а спільним державним проєктом, що представляє Україну. Переконаний, що Україна буде гідно представлена на 60-ій Венеційській бієнале, для цього Міністерство культури та інформаційної політики та вся команда павільйону докладе максимум зусиль. Разом ми донесемо правду про події в Україні", – наголосив Карандєєв.

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"Венеційська бієнале є частиною ширшого кола фестивалів, що присвячені кіно, музиці та театру. Події такого масштабу давно не є виключно мистецькими, щодвароки Бієнале відвідує понад мільйон людей з усього світу, і це не лише люди з мистецтва, але і дипломати, впливові політики та бізнесмени. Україна присутня на Бієнале з 2001 року. Але сьогодні для нас, як для громадян і громадянок країни в стані війни, кожен публічний виступ за кордоном — це можливість чи внесок у знання світу поза Україною про нашу війну", – розповіла Вікторія Бавикіна.

Темою 60-ї Венеційської бієнале на 2024 рік є "Іноземці скрізь"(Foreigners Everywhere). Цьогоріч митці з усього світу досліджуватимуть поняття "іноземець" і зосередяться на проблемах вигнання та еміграції, а також "інакшості".

Презентація Українського павільйону. Фото: Каміли Янар.

"У розумінні Адріано Педроси [головного куратора бієнале – прим. УП.Культура] поняття "іноземці" передбачає всі можливі прояви інакшості, що можуть проявлятись як на рівні маленьких спільнот, так і на рівні країн або ж міжнародно. Педроса каже, що кожен із нас у той чи інший момент нашого життя може відчувати себе іноземцем" – додала кураторка.

Виставка українського павільйону надихається практикою колективного плетіння камуфляжних сіток та присвячена підтримці та співпраці між людьми. За допомогою спільних дій українське суспільство протистоїть російській агресії. У "Плетінні сіток" представлені роботи українських художників — Каті Бучацької, Андрія Достлєва та Лії Достлєвої, Даніїла Ревковського і Андрія Рачинського та Олександра Бурлаки.

Представлення Українського павільйону

В Українському павільйоні розмістять 4 проєкти.

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Архітектурна інсталяція "Робота" Олександра Бурлаки, зібрана з витканих льняних полотен – різних за текстурою шматків тканини, що обрамлюють український павільйон. Простір інсталяції використовується для трьох інших мистецьких проєктів.

Олександр Бурлака, «Робота», візуалізація архітектурної інсталяції з металу та зітканого полотна. Фото: надані пресслужбою.

Фільм "Цивільні. Вторгнення" Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського висвітлює початок повномасштабної війни очима очевидців через їхні відео. Матеріали для стрічки – близько 130 відео – автори збирали з відкритих джерел та YouTube-каналів цивільних українців. У фільмі можна прослідкувати зміни від мирного життя до початку вторгнення, масових обстрілів, свідчень про поховання та смерті.

Даніїл Ревковський та Андрій Рачинський, «Цивільні. Вторгнення», фільм зі знайдених відеоматеріалів. Скріншот з фільму.

«Цивільні. Вторгнення». Скріншот з фільму.

"Щирі Вітання" Каті Бучацької зосереджується на вільному трактуванні нейровідмінними людьми звичних нам мовних зворотів, привітань і побажань. У співпраці з 15 колегами художниця дослідила зміни сприйняття мови під час війни.

Килим Анни Сапон у процесі створення, з проєкту «Щирі Вітання» Каті Бучацької. Фото: Олександр Попенко.

Проєкт "Comfort Work" Лії Достлєвої та Андрія Достлєва привертає увагу до стереотипів про українських біженців. Вони запрошують європейських акторів грати ролі українців за кордоном і показують хибні уявлення, які створили про біженців у Європі.