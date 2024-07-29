Росіяни "освячували" новобуд на місці знищеного Херсонеса Таврійського в Криму

У неділю, 28 липня, в Севастополі перекривали рух транспорту до археологічного заповідника "Херсонес Таврійський". Окупанти раніше анонсували "освячення новобудови" – відкритого театру, спорудженого на місці автентичної пам’ятки світового значення.

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Про це повідомляє Крим.Реалії.

Як розповів кореспондент видання, росіяни мали офіційне відкриття музейно-храмового комплексу "Новий Херсонес". Захід зробили закритим, його могли відвідати керівники кримської єпархії, церковні співаки і депутати російського парламенту міста.

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Нова забудова фактично стоїть на місці археологічних розкопок та ландшафтів, які ігнорували будівельники Сергій Аксьонов

"Дороги у напрямку Херсонеса перекрили, на перехрестях виставили пости поліції з автоматами. Громадському транспорту заборонили під'їжджати до Херсонеса, змінили маршрут в обхід звичайного напрямку", – повідомив журналіст.

Як написав колабораціоніст і самопроголошений глава окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов, подію приурочили до дня Хрещення Русі.

"Херсонес - колиска тисячолітньої російської історії, один із головних символів нашої цивілізації. Тут хрестився святий князь Володимир, тут духовні витоки Руського світу. Тут не тільки наше минуле, а й майбутнє", – написав Аксьонов.

Жителям Севастополя дозволять бути на території "Нового Херсонесу" з 30 липня. Проте увійти можна буде лише за попереднім записом в електронній черзі. Причини цього рішення влада РФ не пояснила. Також невідомо, як до Херсонеса можуть потрапити люди похилого віку, які не користуються комп’ютерами та смартфонами.

Що не так з "Новим Херсонесом"

На початку літа стало відомо, що новий відкритий театр спорудили на місці археологічних розкопок заповідника Херсонеса Таврійського. Крім того, й багато інших історичних споруд на території замінювали новобудовами, чим руйнували автентичність.

У 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що знаходились на поверхні: башти, стіни й колони. Пізніше на місці давньої цитаделі поставили античний відкритий театр, що створює навантаження близько тонни на оригінальну споруду. Усі роботи відбувалися за ініціативою російської влади та Міноборони РФ.

Велику частину знайдених артефактів вивезли до музеїв Росії. Серед них фрески, посуд, предмети побуту та ікони. Згодом розпочалося будівництво археологічного парку "Новий Херсонес", на місці залишків некрополя.

Нині на місці археологічних залишків збудували фактично нове місто. Археологічний парк перекриває старі знахідки, декілька розкопаних об’єктів поступово перенесли та відбудували в іншому місці. На місці городища росіяни поставили Собор святого Володимира, що підпорядковується і освячений Московським патріархатом. Церква також претендує на 24 об'єкти Херсонеського історико-археологічного заповідника, тобто майже увесь музейний комплекс.



Херсонес Таврійський – унікальна історична пам’ятка античної доби. З досліджень цієї забудови виявили систему організації та планування того часу. Архітектором полісу став Гіпподам, в основу його будівельного плану покладена система поздовжніх і поперечних вулиць, які перетинаються під прямим кутом, утворюючи квартали. Це єдина пам’ятка в Криму, яка має світове значення.