Росіяни хочуть відкрити монастир в зоні всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Херсонеса Таврійського

Російські окупанти планують відкрити чоловічий монастир на території об'єкту світової спадщини ЮНЕСКО – музею-заповідника Херсонес Таврійський.

Про це повідомила у своєму Facebook Спілка археологів України.

"Стало відомо, що в Херсонесі Таврійському – об'єкті світової спадщини ЮНЕСКО – московські попи розмістять чоловічий монастир. Таку інформацію оприлюднила пресслужба окупаційної адміністрації музею", – йдеться в повідомленні спілки.

Херсонес Таврический / Telegram

Окупаційна адміністрація пояснює таке рішення тим, що "рівно століття тому будівлі монастиря ліквідували і передали Херсонеському музею", тому у 2024 році нібито "настав час змін і відтворення чернечого життя в Херсонеському чоловічому монастирі".

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Також про наміри Росії організувати монастир РПЦ на території музею написала археолог, історик, співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко.

Херсонес Таврический / Telegram

"Відбулося те, про що ми попереджали з 2015 року. Будівлі Національного заповідника Херсонес Таврійський, що знаходяться в центрі пам'ятки світового значення – городища Херсонесу Таврійського, передають аферистам. Окупаційна влада на території городища Херсонесу створює "Херсонесскій мужской монастирь" РПЦ", – написала Кравченко.

Херсонес Таврический / Telegram

Напередодні, 15 лютого, адміністрація Херсонесу Таврійського в своєму Telegram ділилася фотографіями та відео з літургії за участі призначеного окупантами митрополита Симферопольского й Кримського Тихона, якого у ЗМІ називають "духівник Путіна".

Херсонес Таврический / Telegram

На ній оголосили про створення на території об'єкту ЮНЕСКО російського монастиря. Також Тихон заявив про плани окупаційної кримської влади відкрити тут "Музей Криму і Новоросії".

Херсонес Таврический / Telegram

Про Херсонес Таврійський

Херсонес Таврійський – античне і візантійське місто-держава в південно-західній частині Криму. У 1892 році на місці руїн городища був відкритий Національний заповідник.

23 червня 2013 року на 37-й сесії Комітету всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у Камбоджі Херсонес Таврійський був включений до світової спадщини ЮНЕСКО.

Херсонес Таврійський Спілка археологів України / Facebook

Після окупації Криму Росією у 2014 році виникли побоювання щодо збереження спадщини музею. У 2015 році з'явилися повідомлення про те, що російська армія залила бетоном ділянку давньої садиби на мисі Херсонес.

У 2021-му окупаційна влада заявила про плани масштабувати комплекс "Новий Херсонес". Його розкритикували через закріплене в проекті використання екскаваторів та заливку бетоном у буферній зоні об'єкту ЮНЕСКО.

У грудні 2022 року старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Евеліна Кравченко розповідала, що російські окупанти підготували колекції Херсонеса Таврійського до вивезення за межі півострова. За її інформацією, окупанти близько року тому видали "наказ" про підготовку до евакуації колекцій чотирьох музеїв Севастополя: Національного заповідника Херсонес Таврійський, Севастопольського художнього музею ім. Крошицького, об’єднаного музею панорами і діорами, музею військово-морського флоту.

Наприкінці травня 2023 року представництво президента України в Криму повідомило, що росіяни розграбували музей-заповідник Херсонес Таврійський і вивезли до Великого Новгорода нібито на виставку золото Візантії, а також інші артефакти: стародавні вироби із кістки, глини та інших матеріалів.

Натомість у самому Херсонесі влаштували експозицію артефактів, викрадених з історико-археологічного заповідника "Кам'яна Могила" під Мелітополем (Запорізька область).

Наприкінці 2023 року з'явилися нові подробиці плану знищення Херсонесу Таврійського – росіяни заявили, що планують створити там комплекс штучних водойм. Також на час реалізації проекту "Новий Херсонес" на території об'єкту всесвітньої спадщини планують організувати парковку для службового транспорту на 800 кв метрів.

Лютий 2022 року Крим.Реалії

Паралельно з російськими патріотичними заходами, що не мають жодного стосунку до історії Херсонеса, на території заповідника тривають будівництва, бетонні роботи та масштабні копання, що порушують автентичність городища.