Будували на честь Катерини ІІ. Росіяни пошкодили історичну будівлю палацу Потьомкіна в Дніпрі

В ніч на 27 березня російська армія атакувала Дніпро безпілотниками, унаслідок цього сталися пожежі. Вибуховою хвилею пошкодило історичну будівлю Палацу студентів та молоді Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара (раніше князя Потьомкіна).

Про це повідомив міський голова Борис Філатов.

"Палац ми, звісно, відновимо, тим паче, що тепер це Палац студентів та молоді. Але перейменуємо його на честь Гетьмана Сагайдачного. Який Москву палив", - додав він.

Як наголосив Філатов, російські безпілотники атакували щільну житлову забудову у центрі Дніпра. Через це постраждало щонайменше троє людей, а також пошкоджено понад 10 багатоповерхівок, підприємства, освітній заклад та десятки автомобілів.

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"Якими ж треба бути кінченими виродками (та ще й тупими), щоб стріляти по самому центру міста, по щільній житловій забудові та в процесі розвалити історичну будівлю палацу великого князя Потьомкіна, який він будував для Катерини ІІ?

Будівля - символ імперської могутності", - висловився міський голова.

По всій площі будівлі знаходять пошкодження. Борис Філатов/Facebook

Історія Потьомкінського палацу в Дніпрі

Потьомкінський палац вважається однією з найстаріших будівель Дніпра. Його звели наприкінці XVIII століття за проєктом російського архітектора Івана Старова. Землю під палац викупив сам фаворит Катерини ІІ, князь Григорій Потьомкін.

Палац став прикладом класицистичного стилю, нині вважається пам'яткою архітектури національного значення. Палац складався з трьох частин: центральної, та бічних крил з галереями і колонадами, в яких були кімнати різного призначення. Головний вхід прикрашає шестиколонний портик з фронтоном.

Будівничі роботи скінчилися у 1790 році, включно з оздобленням інтер'єрів. Потьомкін так і не побачив палацу, оскільки брав участь в боях з Османською імперією, а в 1791 році несподівано помер. Протягом наступних десятиліть будівля лишалася покинутою і поступово руйнувалась.

Російський імператор Микола ІІ відвідує палац під час Першої світової Відкриті джерела

Далі її передавали під різні потреби місцевій громаді. У 1837 році напівзруйнована будівля була передана у володіння міському дворянству. У 1918 році Потьомкінський палац став першим навчальним корпусом Катеринославського університету, а вже за два роки ньому було відкрито будинок відпочинку Дніпропетровського соцстраху (Будинок відпочинку імені Ілліча).

У 1943 році, під час відступу німецьких військ, Потьомкінський палац було зруйновано. Від будівлі залишились тільки стіни та колони, відновлення розпочали за 10 років за проєктом Баранського, Глушкова та Мучника. Пізніше будівля пережила низку реконструкцій та робіт з відновлення.

У 1993 році Палац присвятили студентам і молоді й передали Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара.