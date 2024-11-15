Росіяни пошкодили пам'ятку національного значення – старовинний храм на Сумщині

Так виглядав храм до початку російських обстрілів.

У селі Юнаківка Сумської області зазнала пошкоджень церква Різдва Пресвятої Богородиці. Храм є пам'яткою національного значення та однією з головних архітектурних споруд регіону.

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Про це повідомляє "Православна Сумщина" Сумської єпархії Української православної церкви.

Фото руйнування храму оприлюднив головний архітектор Сумщини Володимир Биков. На них помітно, що довкола споруди згоріли дерев'яні риштування, проламаний один з куполів. Ба більше, обсипалась дзвіниця та верхівки башт поряд.

Зруйнований після обстрілів храм Православна Сумщина Зруйнований після обстрілів храм Православна Сумщина

Досі храм належав до Сумської єпархії УПЦ МП. Раніше церква Різдва Богородиці була центром духовного життя Юнаківки. Втім з 00-10-х років поступово почала руйнуватися, знаходилася в напіваварійному стані.

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Про Різдво-Богородицьку церкву

Різдво-Богородицька церква була збудована у 1806 році. Вона є прикладом архітектури доби раннього класицизму.

Храм до руйнувань Православна Сумщина Храм до руйнувань Православна Сумщина Храм до руйнувань Православна Сумщина

Храм закладений з цегли, оздоблений колонами. Навколо центрального купола розташовані чотири бані з круглими вікнами. Також окремо була побудована дзвіниця.

Храм зобразили на гербі Сумського району, символ затвердили 31 січня 2001 року. Будівля зображена на блакитному тлі, цей колір був притаманним козацьким прапорам.