Росіяни пошкодили пам'ятку національного значення – старовинний храм на Сумщині
У селі Юнаківка Сумської області зазнала пошкоджень церква Різдва Пресвятої Богородиці. Храм є пам'яткою національного значення та однією з головних архітектурних споруд регіону.
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Про це повідомляє "Православна Сумщина" Сумської єпархії Української православної церкви.
Фото руйнування храму оприлюднив головний архітектор Сумщини Володимир Биков. На них помітно, що довкола споруди згоріли дерев'яні риштування, проламаний один з куполів. Ба більше, обсипалась дзвіниця та верхівки башт поряд.
Досі храм належав до Сумської єпархії УПЦ МП. Раніше церква Різдва Богородиці була центром духовного життя Юнаківки. Втім з 00-10-х років поступово почала руйнуватися, знаходилася в напіваварійному стані.
Про Різдво-Богородицьку церкву
Різдво-Богородицька церква була збудована у 1806 році. Вона є прикладом архітектури доби раннього класицизму.
Храм закладений з цегли, оздоблений колонами. Навколо центрального купола розташовані чотири бані з круглими вікнами. Також окремо була побудована дзвіниця.
Храм зобразили на гербі Сумського району, символ затвердили 31 січня 2001 року. Будівля зображена на блакитному тлі, цей колір був притаманним козацьким прапорам.