Росіяни знищили античний Херсонес і поставили на його місці новобуд

Російські археологи та забудовники повністю знищили автентичну пам’ятку світового значення в Криму – Херсонес Таврійський. На місці розкопок спорудили новий відкритий театр. Деякі археологічні знахідки вивезли до російських музеїв.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Про це розповіла старша наукова співробітниця Інститут археології НАН України Евеліна Кравченко на ІІІ Міжнародному форумі експертної мережі Кримської платформи.

За словами дослідниці, росіяни підмінюють оригінальні пам’ятки новобудовами, руйнуючи їх автентичність:

ВІДЕО ДНЯ

"Зараз відбуваються негативні процеси з єдиною пам’яткою світового значення, яку ми встигли номінувати і внести у перелік пам’яток в Криму – з Херсонесом Таврійським".

У 2015-2016 роках забудовники загородили оглядовими майданчиками археологічні залишки, що знаходились на поверхні: башти, стіни й колони. Пізніше на місці давньої цитаделі поставили античний відкритий театр, що створює навантаження близько тонни на оригінальну споруду.

Амфітеатр спорудили на місці давньої оборонної цитаделі Евеліна Кравченко

Велику частину знайдених артефактів вивезли до музеїв Росії. Серед них фрески, посуд, предмети побуту та ікони. Згодом розпочалося будівництво археологічного парку "Новий Херсонес", на місці залишків некрополя.

"Росіяни нічого не тямили в геологічній ситуації на цьому місці, тому розпочали знімати ґрунт на території звичайними екскаваторами. Якимось чином вони розкопали там давнє джерело, тому все залило", – розповіла Евеліна Кравченко.

Так виглядають артефакти, які вивезли до російських музеїв. Евеліна Кравченко

Нині на місці археологічних залишків збудували фактично нове місто. Археологічний парк перекриває старі знахідки, декілька розкопаних об’єктів поступово перенесли та відбудували в іншому місці. На місці городища росіяни поставили Собор святого Володимира, що підпорядковується і освячений Московським патріархатом.

Історичне значення Херсонесу Тарвійського

Херсонес Таврійський – унікальна історична пам’ятка античної доби. З досліджень цієї забудови виявили систему організації та планування того часу. Архітектором полісу став Гіпподам, в основу його будівельного плану покладена система поздовжніх і поперечних вулиць, які перетинаються під прямим кутом, утворюючи квартали.

Це єдина пам’ятка в Криму, яка має світове значення.

Херсонес був демократичною державою, приваблював мислителів, науковців і дослідників. Також займав важливі торговельні позиції на Чорному морі.

За часів Візанійської імперії лишався важливим адміністративним і торговим центром, місто стало одним із головних центрів християнства на півдні Криму.

Від початку 2000-х й до окупації Кримського півострову українські дослідники пропонували створити археологічний парк для того, щоб зберегти не лише окремі ділянки поліса, а всю місцевість.