Прокуратура Києва вимагає припинити "відновлення" садиби біля Житнього ринку

З 2007-2009 років садиба Дмитрієва знаходиться в аварійному стані та є непридатною для проживання

Київська міська прокуратура звернулась до суду, щоб розірвати договір із забудовниками однієї з місцевих пам’яток – Садиби Дмитрієва неподалік від Житнього ринку. Установа вимагає припинити реконструкцію на території, щоб вберегти будівлі садиби від руйнування.

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Приватна будівельна компанія уклала інвестиційний договір ще у 2010 році. В домовленість входила реконструкція 8 будинків по вулиці Хорива, 2, ( А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З), загальна площа яких становить 3110 кв. м. Було відомо, що протягом декілька років садиба знаходилась в аварійному стані й була непридатною для проживання.

Такий вигляд мала садиба ще наприкінці 2021 року Мапа реновації

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Вже в 2014 році частина садиби отримала статус пам’яток архітектури місцевого значення, тому проводити їхню реконструкцію стало заборонено законодавством.

Прокуратура встановила, що з моменту укладання договору й дотепер забудовник навіть не розпочав виконувати підписані умови. "При цьому, будівлі, які мають особливу культурну цінність, перебувають у незадовільному стані – зі зруйнованими та демонтованими дахами, розібраними частинами перекриттів, частково відсутніми вікнами та дверима", – наголосили в прокуратурі.

У грудні 2017 року забудовник зніс крівлю на усіх будинках, навіть тих, що мають статус пам'ятки. Після цього розпочалась судова війна про винесення садиби з реєстру між компанією та місцевими активістами. У висновку, в 2021 році вдалося повернути будівлі статус пам'ятки історії та пам'ятки культури місцевого значення.

Наразі Київський господарський суд відкрив провадження у справі, її розгляд триває.

Про Садибу Дмитрієва

Садиба Дмитрієва – 8 будівель садибного типу, які створили у ХІХ столітті. Вони належали київському купцеві другої гільдії Івану Дмитрієву. До сьогодні це останній подібний архітектурний ансамбль на Подолі, що зберігся.

"Унікальність цієї пам’ятки пов’язана з тим, що кожен з будинків був побудований у різний час починаючи з 30-х років ХІХ сторіччя і закінчуючи 1897 роком, що дає змогу відстежувати та досліджувати еволюцію архітектури київського Подолу в позаминулому сторіччі", – розповів громадський активіст і заступник депутата Київської міськради Дмитро Перов виданню "Вечірній Київ".

Будинок за адресою Хорива 2-Б є найстаршим в ансамблі та виконаний у стилі класицизм. Наймолодшою є цегляна будівля на Хорива 2-А, в якій продовжувались торгові ятки Житнього ринку.