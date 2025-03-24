Росіяни вкрали щонайменше 164 артефакти з Криму: ГУР виявило причетних

Російські окупанти нелегально вивезли з окупованого Криму 164 археологічні артефакти, знайдених під час розкопок античних міст "Німфей" та "Пантикапей".

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

ГУР оприлюднило дані 14 російських музеїв, які займаються пропагандою на тимчасово окупованих територіях та допомагають викрадати українські культурні цінності.

За даними управління, російські музеї з 2022 року організовують виставки, лекції та освітні програми, спрямовані на легітимізацію окупації. Тим самим вони намагаються інтегрувати українські музеї в російський культурний простір.

Серед причетних ГУР виявило директорку "Всеросійського історико-етнографічного музею" Ірину Жукову, яка у 2024 році організувала в тимчасово окупованій Луганській області встановлення "єдності крізь віки" для пропаганди "історичного зв’язку Донбасу з Росією".

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Також поширення російської пропаганди організовує директор "музею Великої Вітчизняної війни" Олександр Школік. На базі його музею у 2023 році проводили навчання для музеїв з окупованого Донецька щодо просування російської історії серед відвідувачів музеїв.

Допомагав викрадати спадщину також голова служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Нарішкін, який очолює фонд "Історія Вітчизни" та Російське історичне товариство, що має 7 філій на тимчасово окупованих територіях України.

На сайті War&Sanctions уже зібрано дані про 996 викрадених об’єктів і 260 осіб, причетних до пограбування української культурної спадщини, викривлення історії та збереження української ідентичності.