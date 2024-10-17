Російські книжки лишаться, але перевірятимуться – організатори Франкфуртського ярмарку

Організатори Франкфуртського книжкового ярмарку висловилися щодо цьогорічної участі росіян у події та представленні п'ятьох стендів російських видавництв.

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Свою позицію щодо участі росіян вони пояснили у листі до УП.Культура.

Російські книжки лишаються представленими на Міжнародному Франкфуртському книжковому ярмарку. Їх вилучать лише за умови, якщо наповнення буде порушувати закони Німеччини: "Якщо експонується контент, заборонений німецьким законодавством, існують встановлені процедури".

Національний стенд Росії не буде представлений на події до завершення війни з Україною.

Державна міністерка культури та медіа Німеччини Клаудія Рот на відкритті українського національного стенду. Читомо

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"Російський національний стенд був виключений з участі у книжковому ярмарку після нападу Росії на Україну, що є порушенням міжнародного права. Поки ця війна не закінчиться, ми відмовляємося реєструвати російський національний стенд на книжковому ярмарку", – заявили представники Франкфуртського ярмарку.

Також команда організаторів висловила свою солідарність до української книжкової індустрії та українського народу. Як і в попередні роки, Ярмарок та Федеральне міністерство культури Німеччини безкоштовно надають простір для представництва України та участь в дискусійній програмі.

Гості на відкритті українського національного стенду на Франкфуртському книжковому ярмарку Читомо

Як написала директорка Українського інституту книги Олександра Коваль, на офіційному відкритті національного стенду директор ярмарку Юрген Боос також наголосив на підтримці українців. Втім, попри небажання "бачити представників російського уряду", книжки таких видавництв як "Ексмо" лишаться на події.

Директорк Франкфуртського книжкового ярмарку Юрген Боос Oleksandra Koval/facebook

Невдовзі УІК розпочне розсилати звернення до іноземних видавців із закликом бойкотувати російські книжки.

"Ми вже робили це у 2022, відразу після початку повомасштабного вторгнення, зробимо знову, щоб нагадувати всім, хто хоче співпрацювати з російськими видавцями: кожен російський автор і кожен російський видавець винен у війні росії в Україні", – пояснила Коваль.

Що сталося напередодні відкриття Франкфуртського ярмарку

Предствавники України на Ярмарку помітили стенд одного з російських видавництв – "Ексмо". Протягом декількох років воно знаходилося під санкціями в Україні, а зміст виданих книжок мав антиукраїнські настрої.

Через те, що видавництво не додали до нового санкційного списку РНБОУ, аргументувати недоречність участі представників Росії на міжнародному рівні стало складніше.

"Якби вони діяли - це було б вагомим аргументом у переговорах з організаторами міжнародних ярмарків щодо недопущення подібних видавництв до участі", - розповідала директорка Українського інституту книги.

Окремий український стенд відкрив переможець премії "Читомо" Олександр Савчук. Читомо

Цього року на Франкфуртському книжковому ярмарку представлені 5 російських видавництв.

Франкфуртський книжковий ярмарок є найбільшою книжковою подією у світі. Він став майданчиком для літераторів та видавців, щоб просувати співпраці міжнародного рівня, інформувати про світові тенденції книговидання та вдосконалювати власні ідеї.