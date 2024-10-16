Найбільший книжковий ярмарок світу збільшує участь російських видавництв

Одному з найбільших російських видавництв "Ексмо", раніше підсанкційному в Україні, дозволили представити стенд на Міжнародному Франкфуртському книжковому ярмарку.

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На це звернув увагу український видавець Віктор Круглов, чиє видавництво бере участь у Франкфуртському ярмарку на національному стенді Українського інституту книги.

"Президент Федерального відомства із захисту конституції [Томас – прим. УП] Гальденванг звернув увагу на "операції впливу" російських спецслужб, які поширюють у Німеччині російську дезінформацію та пропаганду. Дивно після цього побачити стенд з країни агресорки, де говоритиметься, що "не все так однозначно", – написав Круглов.

Український інститут книги підтвердив УП.Культура, що у найвпливовішому світовому книжковому ярмарку у Франкфурті цьогоріч беруть участь 5 російських видавництв.

Інститут вже звернувся до директора Франкфуртського книжкового ярмарку Юргена Бооса листом, де пояснив небезпечність збільшення участі російських видавництв на такій впливовій міжнародній події.

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Керівниця Інституту Олександра Коваль повідомила, що дізналась про участь "Ексмо" вчора ввечері, 15 жовтня.

Проте вона каже, що офіційного книжкового стенду Росії у Франкфурті не буде: "Організатори цього та ще кількох ярмарків дотримуються свого ж рішення про недопущення до участі офіційного державного стенду Росії. Але окремі стенди російських видавництв присутні скрізь. Однак, на ФКЯ торік було 3 російські стенди, серед них стенд "Меморіалу" і, начебто, це не становило загрози. В цьому році їх вже 5. І серед них стенд найбільшого російського видавництва "Ексмо", сумновідомого публікаціями антиукраїнського змісту, через що видавництво кілька років перебувало в Україні під санкціями".

Пані Коваль не відомо, чому РНБОУ не продовжило санкції російському видавництву "Ексмо". "Якби вони діяли - це було б вагомим аргументом у переговорах з організаторами міжнародних ярмарків щодо недопущення подібних видавництв до участі", - каже директорка Українського інституту книги.

Пані Коваль каже, що Український інститут книги і надалі братиме участь у найважливіших книжкових ярмарках світу. "Поява росіян наче легітимізується, бо, як кажуть, війна війною, а гроші не пахнуть. Імовірно, є немало видавців, які хотіли б повернутися на безмежний російський ринок", - каже Коваль.

"Мусимо ще більше згуртуватися і невпинно пояснювати "наївним" іноземцям, що кожна продана росіянам ліцензія на видання перекладу їхніх книжок - це ракета, яка вбиває мирних мешканців, а кожна куплена російська книжка - це міна сповільненої дії. Тому що зараз вони в Україні, а завтра будуть в Європі. Отрута ж їхньої ідеології вже давно розповзлася по всьому світу, і лише разом ми можемо її зупинити і нейтралізувати", - підсумувала свій коментар УП.Культура директорка УІК.

Про Франкфуртський книжковий ярмарок

Франкфуртський книжковий ярмарок є найбільшою книжковою подією у світі. Він став майданчиком для літераторів та видавців, щоб просувати співпраці міжнародного рівня, інформувати про світові тенденції книговидання та вдосконалювати власні ідеї.

Слоган події цьогоріч: "Читати. Роздумувати. Порівнювати." (Read. Reflect. Relate.). Фокусна тема українських стендів – "Повернення голосу" (Reclaiming the voice).

Від України представлять національний стенд Інституту книги, а також стенд Мистецького арсеналу, UA Comix й окремий стенд отримає Видавець Олександр Савчук як переможець премії "Читомо".

До Франкфуртського книжкового форуму організатори підготували програму з дискусій, презентацій й публічних інтерв’ю. В них учасники розповідатимуть про літературу під час війни, про загиблих письменників та про українську поезію.