У Швеції виступав український балет, який виявися російським – розслідування

У Європі поширене явище, коли під прапором України виступають балетні трупи, не маючи жодного стосунку до України

Балетна група Ballet of Ukraine, яка виступала у восьми містах Швеції, виявилася російською. Організатором їх виступів є росіянин, а половина танцюристів виступають в Росії.

Про це йдеться у розслідуванні шведського видання SVT.

Журналісти розповіли, що взимку 2024 року до Швеції приїхав балет Ballet of Ukraine, позиціонуючи себе як "культуру з Києва". Самі афіші були в українських кольорах, а глядачам пропонували подивитися "Лускунчика" Петра Чайковського. Шведи приходили на виставу та думали, що підтримують Україну. Проте виявилося, що балет російський.

Афіша, яку поширював фейковий український балет у Швеції Скриншот з відеорозслідування SVT

Хоча нині сайт балету (kyivballet.pro) не працює, розслідувачі встигли перевірити адресу, яка була розміщена за посиланням. З’ясувалося, що на місці балету в Києві знаходиться офіс торговельного центру.

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Завдяки інструментам розпізнавання облич та пошуку на російських сайтах, вдалося з’ясувати, що серед 14 танцюристів, половина працює в Росії. Художній керівник не підтверджує цю інформацію, переконуючи, що інформація на сайті застаріла.

Організатором заходів виявився російський підприємець. На нього зареєстрована норвезька івент-компанія Touring Actors через, яку організовують виступи балету. Підприємець заперечив про зв’язки з РФ та відмовився давати і інтерв’ю SVT. За виступи балету кошти виплачувалися компанії Gutschwald AI Centre, яка зареєстрована у Швейцарії, але належить колишньому менеджеру російського "Сбербанку". Хоча росіянин підтверджує надходження грошей від шведських муніципалітетів, він запевняє, що це не має нічого спільного з виступами, а гроші отримав як плату за борг.

Європою гастролює багато балетних клонів

Як з’ясувалося, це не вперше, коли Європою гастролюють балетні колективи під українським прапором, не маючи ніякого стосунку до України. Відтак у 2022 році Київська національна опера вже попереджала про гастролі свого клона.

Торік у грудні у Швеції скасували гастролі балету The Heritage, коли місцева служба безпеки виявила, що він пов’язаний із російською державою та армією. Трупа планувала показувати "Лебедине озеро" та "Лускунчик".

Прессекретарка Національної опери в Києві Лана Роксі, каже, що кількість балетних труп, які називаються українськими, стала настільки великою, що їх важко відстежити.

"Вони заробляють на наших стражданнях", – каже вона.

На початку лютого 2025 року Grand Ukrainian Ballet зіграв дві вистави у Швеції. Після цього газета Sydsvenskan не знайшла зв’язку з Україною.

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