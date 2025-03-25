У Франції судять актора Депардьє. Любителя Путіна звинувачують в сексуальному насильстві

24 березня постав перед судом французький актор Жерар Депардьє. Його звинувачують у сексуальному насильстві та домаганнях. Судове засідання, що було заплановано на 28 жовтня довелося відкласти через здоров’я актора.

Про це повідомляє CNN.

Журналісти CNN передають, що Жерар Депардьє "зайшов до зали суду в офіційному чорному костюмі, усміхався і тримався за плече свого адвоката".

За даними паризької прокуратури, Депардьє звинувачують в застосуванні насильства, примусу та погроз, які він нібито вчинив до двох жінок під час зйомок фльму Les Volets Verts ("Зелені віконниці") у 2021 році. Однак сам актор заперечує будь-які правопорушення.

Якщо Депардьє визнають винним, йому може загрожувати до п’яти років в’язниці та штраф у розмірі 75 000 євро.

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Слухання у справі мало відбутися ще торік у жовтні. Але тоді адвокат заявляв, що актор через поганий стан здоров'я не зможе з’явитися у суді.

Це не перший судовий позов проти французького актора. Зокрема, Депардьє перебуває під слідством у справі за звинуваченням у зґвалтуванні щодо акторки Шарлотти Арнольд у 2018 році.

Французький актор заперечує всі звинувачення на свою адресу. "Ніколи, абсолютно ніколи, я не ображав жінку", – написав він у листі, опублікованому у французькій газеті Le Figaro у жовтні 2023 року. "Заподіяти біль жінці було б все одно, що вдарити власну матір у живіт", – додав він.

Через кілька місяців після цієї заяви президент Франції Еммануель Макрон у коментарях на французькому телебаченні назвав ситуацію Депардьє "полюванням" та сказав про своє захоплення актором і тим, що ним пишається вся Франція.

Такі вислови президента супроводжувалися бурею критики. Про ситуацію висловився навіть колишній президентом Франсуа Олланд, який заявив, що вони не пишаються Жераром Депардьє, а "від Президента Республіки очікували, що він буде говорити про жінок, а не заявляти, що Жерар Депардьє – чудовий актор".

Пізніше Макрон в інтерв’ю журналу ELLE у травні 2024 року, сказав, що "ніколи не захищав агресора від його жертв", але презумпцію невинуватості слід поважати.

Окрім звинувачень у сексуальних домаганнях, Депардьє підозрюють в податковому шахрайстві та відмиванні грошей через податкове резидентство в Бельгії, яке тривало з 2013 року.

Жерар Депардьє має громадянство Росії, у 2017 році український Мінкульт вніс актора у перелік людей, які загрожують нацбезпеці.