Університет Карпенка-Карого очікує рішення поліції, щоб вирішити, чи відстороняти скандального Білоуса

Акція на підтримку жертв сексуального насильства у театрах під КМДА 10 лютого 2025 року

Національний університет театру, кіно і телебачення імені Карпенко-Карого направив заяви з обвинуваченнями в сексуальних домагання з боку відстороненого викладача Андрія Білоуса до поліції для подальшого розгляду справи, однак відповіді досі не отримав.

Таку відповідь отримала на свій запит редакція УП.Культура за підписом ректорки Університету Інни Качарян. В ньому також уточнено, що заяви від студентів надходили з 21 січня по 17 березня 2025 року.

"За результатами розгляду всіх звернень, робочою групою зі службової перевірки прийнято рішення про направлення заяв до Національної поліції України для проведення перевірки інформації та надання правової оцінки.

До Шевченківського управління поліції ГУНП у Києві направлено запит з приводу розгляду поданих заяв та прийнятого рішення. На цей час відповіді з управління поліції не надходило", – йдеться у відповіді на запит.

Іншої інформації Університет на звернення УП.Культура не надав. Зоврема редакція не отримала відповіді на питання, які заходи реагування вживає Університет, щоб не допустити подібної ситуації надалі.

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Відповідь ректорки Київського національного університету імені Карпенка-Карого на запит від УП.Культура

Тим часом в Києві під стінами Молодого театру, де Андрія Білоуса поновили на посаді директора-художнього керівника закладу, збираються люди на ще один протест. Минулий відбувся тут 10 лютого.

Що передувало

22 січня студентка Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого звинуватила свого колишнього викладача, керівника Молодого театру Андрія Білоуса в сексуальних домаганнях під час навчання. Вона оприлюднила своє звернення в анонімному відео, а пізніше розкрила свою особу.

Згодом в університеті отримали чотири звернення з приводу неетичної поведінки Білоуса, які передали до Національної поліції. На час розслідування його відсторонили від викладання.

31 січня частина колективу Молодого театру, який очолює Андрій Білоус, зізналася, що або зазнала домагань чи неприйнятного ставлення, або їм було відомо про такі факти стосовно інших колег. Вони також подали заяву з проханням відсторонити Білоуса на час розслідування до Київської міської державної адміністрації. Під тиском громадськості та після акції протесту, КМДА відсторонила Білоуса від керування Театром 13 лютого.

10 лютого поліція Києва розпочала кримінальне провадження щодо викладача столичного університету за статтею "сексуальне насильство" та почала слідство.

У неприйнятні поведінці звинуватили також іншого викладача Карпенка-Карого – Юрія Висоцького, а також директора Чернівецького театру Юрія Марчака.

14 березня театрального режисера Андрія Білоуса, якого раніше звинуватили у домаганнях, відновили на посаді директора-художнього керівника Молодого театру. Коаліція дієвців культури звертається до Київської міської державної адміністрації за роз'ясненнями про розслідування справи Андрія Білоуса.

УП.Культура також звернулась до Департаменту культури КМДА та Міністерства культури та стратегічних комунікацій з проханням повідомити, як просуваються результати перевірок діяльності Білоуса після звинувачень студенток і працівників Театру. Наразі редакція очікує офіційної відповіді щодо своїх запитів.