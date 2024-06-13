Вініл, електронна музика та фільми Довженка. Що відвідати на фестивалі Soundtrack:Ukraine

Фестиваль музики до українських кінофільмів Soundtrack:Ukraine відбувається цими днями у Києві. З 13 по 16 червня в Довженко-Центрі, кінотеатрі "Жовтень" та у Національній філармонії можна подивитись унікальні стрічки, що вже входять до українського кіноканону і дослідити, як створюється музика для ігрових, документальних та анімаційних фільмів.

В програмі фестивалю зібрали кінопокази, цикл обговорень та публічних дискусій, концерти живої класичної та електронної музики. Музиканти говоритимуть про створення сюжету з допомогою звуку, історії українських композиторів та виконавців, а також деталі супроводу німого та звукового кіно в Україні.

"Фестиваль прагне виходити за межі кіноекрана, дозволяючи глядачам побачити, як саме музика змінює, рухає та доповнює кіносюжет", – запевняють організатори.

Кадр із фільму "Та, що входить у море". Режисер Леонід Осика, 1965 рік З програми Soundtrack:Ukraine

Що відвідати на Soundtrack:Ukraine?

Отже, фестиваль розділиться на три локації, кожна з яких матиме окрему тематику.

В "Жовтні" впродовж 3 днів покажуть дев’ять фільмів: від першого звукового фільму Олександра Довженка "Іван" 1932 року, створеного у супроводі композиторів Бориса Лятошинського та Юлія Мейтуса, й до стрічки 2014 року "Поводир", за участі композиторки Алли Загайкевич.

Після кожного фільму на глядачів чекатиме обговорення з експертами Довженко-Центру, музичними оглядачами та музикантами.

Кадр з фільму "Мамай", режисер Олесь Санін, 2003. З програми Soundtrack:Ukraine

В "Жовтні" також покажуть:

Фільм Ігоря Савченка "Тарас Шевченко" 1951 року. Композитором стрічки був Борис Лятошинський.

1951 року. Композитором стрічки був Борис Лятошинський. Фільм "Мамай" Олеся Саніна, знятого у 2003 році на основі українських та кримсько-татарських легенд. Починаючи з цього фільму почалась співпраця режисера з композиторкою Аллою Загайкевич.

Олеся Саніна, знятого у 2003 році на основі українських та кримсько-татарських легенд. Починаючи з цього фільму почалась співпраця режисера з композиторкою Аллою Загайкевич. Стрічка "Брати. Остання сповідь" 2014 року, режисерки Вікторії Трофіменко. Композитор – Святослав Луньов.

2014 року, режисерки Вікторії Трофіменко. Композитор – Святослав Луньов. Фільм "Григорій Сковорода" 1959 року, режисера Івана Кавалерідзе. Композитор – Борис Лятошинський.

1959 року, режисера Івана Кавалерідзе. Композитор – Борис Лятошинський. Показ фільму "Криниця для спраглих" , 1965 рік. Режисер – Юрій Іллєнко. Композитор – Леонід Грабовський.

, 1965 рік. Режисер – Юрій Іллєнко. Композитор – Леонід Грабовський. Фільм "Та, що входить в море" , створений у 1965 році, режисера Леоніда Осики. Композитор – Володимир Губа.

, створений у 1965 році, режисера Леоніда Осики. Композитор – Володимир Губа. Фільм-закриття – "Вечір на Івана Купала" 1968 року, режисера Юрія Іллєнка. Композитор – Леонід Грабовський.

Крім того, усі дні біля кінотеатру продаватимуть вінілові платівки української музики, джазу, року та естрадних пісень.

Кадр з фільму "Вечір на Івана Купала" 1968 року режисера Юрія Іллєнка З програми Soundtrack:Ukraine

В Національній філармонії проведуть три події:

Відкрите інтерв’ю з композиторкою Аллою Загайкевич – "Як працює саундтрек в кіно?"

Дискусія з музикознавицею Ольгою Лігус і кінознавицею Людмилою Новіковою про вплив влади на музику та кіно – "Кіно+музика VS влада+пропаганда"

Концерт Академічного симфонічного оркестру Національної філармонії України, де відтворять музику до фільмів фестивалю та творів кінокомпозитора Святослава Крутикова.

Алла Загайкевич на репетиції фестивальної програми Soundtrack:Ukraine

В Довженко-Центрі зосередяться на сучасній та електронній музиці.

Тут, зокрема, проведуть творчі майстерні українських кінокомпозиторів.

Творча майстерня Святослава Крутикова буде присвячена темі "композитор та історичний контекст". Значна частина його творчого доробку – документальні стрічки, присвячені історії України, її літературі та мистецтву. Кіномузика Крутикова сфокусована на роботі з історичними стилями, точним відтворенням звукового простору певних історичних епох.

Творча майстерня Володимира Гронського, композитора кіностудії Довженка, буде сфокусована на питаннях музичної драматургії. Глядачі зможуть побачити, як композитор працює з оркестром та пропрацьовує теми героїв, події та сюжетних ліній.

В останній день фестивалю відбудуться електроакустичні перформанси за участі Ujif_notfound, Edward Sol, Олександра Чорного та Алли Загайкевич. Цю подію присвятили Олександру Нестерову, одному із засновників української експериментальної електроакустичної музики.