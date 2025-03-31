Двом російським генералам повідомили про підозру в обстрілі Чернігівського драмтеатру

ДСНС усувають наслідки після російського обстрілу по драмтеатру в Чернігові

Служба безпеки України оголосила про заочну підозру російським генералам Михайлу Зусько та Олександру Драговаловському. Вони наказали вдарити "Іскандером" по драмтеатру в Чернігові 19 серпня 2023 року, повідомили у відомстві.

За даними слідства, отримавши розпорядження від свого російського керівництва генерал-лейтенант Михайло Зусько – перший заступник командувача-начальника штабу угруповання військ ЗС РФ "Захід" наказав начальнику управління ракетних військ ворожого угруповання – генерал-майору Олександру Драговаловському – вдарити по цивільному об’єкту в Чернігові.

Чернігівський обласний академічний музично-драматичний театр імені Тараса Шевченка атакували крилатою ракетою оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М", яку запустили з Курської області.

Унаслідок удару 7 жителів міста, серед яких шестирічна дитина, загинули. Ще понад 200 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Також було пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівлі та приватні автомобілі громадян.

Правоохоронці зазначають, що відповідне розпорядження Зусько отримав від російського генерал-полковника Євгена Нікіфорова, якому СБУ раніше повідомляла про заочну підозру.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Зуську та Драговаловському про підозру за ч. 1 ст. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

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