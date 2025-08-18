Реставрація та збереження пам'яток: Свириденко назвала пріоритетні завдання уряду в культурній сфері

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко 18 серпня презентувала Проєкт Програми дій Уряду. Він містить 12 пріоритетних питань, серед яких культура.

Про це Юлія Свириденко повідомила на своїй сторінці у Facebook та Міністерство культури і стратегічних комунікацій.

Прем’єр-міністерка зазначила, що Уряд планує розпочати реставрацію щонайменше 10 об’єктів культурної спадщини до кінця 2025 року. До 2026 року залучити не менше 500 мільйонів гривень на збереження та відновлення культурних пам’яток.

Також до кінця наступного року необхідно внести до Державного реєстру усі об’єкти національного значення та здійснити цифровізацію 100 тисяч музейних предметів.

Крім того, за словами Свириденко, Уряд зможе до кінця 2026 року підтримати щонайменше 180 грантових заявок українських підприємців у сфері креативних індустрій.

Під час однієї з дискусійних панелей виступала тимчасово виконуюча обов’язки Міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна, яка зазначила, що культурна сфера постраждала на близько 4 мільярди доларів збитків.

"Якщо говорити про недоотриману вигоду креативних індустрій, туризму, то тут сума ще більша – 23 млрд доларів", – додала Бережна.

За її словами, Уряд вже має домовленості щодо Фонду збереження культурної спадщини. Однак ніяких подробиць про цей Фонд не розкривають. УП.Культура зверталася із запитом до Міністерства, щоб дізнатися деталі, однак ніякої інформації у відповідь не отримала. Тому УП.Культура поговорила з експертами, які беруть участь в обговоренні створення Фонду культурної спадщини.

Також за словами Бережної, до кінця року планується залучити близько 1,5 мільярда гривень від міжнародних партнерів.

Окремо тимчасово виконуюча обов’язки Міністра культури та стратегічних комунікацій згадала про евакуацію культурних цінностей з прифронтових територій – наразі готуються оновлені протоколи.

Серед інших пріоритетів – фінансова стійкість та автономність культурних інституцій шляхом розширення переліку платних послуг і зміни їхньої організаційно-правової форми, зазначила Бережна.