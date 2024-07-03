Сергій Жадан став почесним професором українського університету в Мюнхені

У вівторок, 2 липня, український музикант та письменник, а також військовослужбовець Сергій Жадан отримав звання почесного професора філософії Українського вільного університету у Мюнхені.

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Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Отримав звання Почесного доктора філософії Українського вільного університету. Дистанційно подякував. Справді вдячний УВУ – це велика честь і відповідальність. Спасибі всім, хто тримає вітчизняну освіту", – поділився Жадан.

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Жадан отримав титул за внесок у розвиток української культури й літератури, свою гуманітарну діяльність та "за несення свідчень жахливої війни в Україні та за готовність до боротьби за свободу та мир".

Його також привітав журналіст, історик й військовий Вахтанг Кіпіані. Він наголосив, що Український вільний університет є одним ж важливих наукових осередків: "Щойно Сергій Жадан — поет, військовослужбовець 13 Бригада Національної гвардії України "Хартія" став почесним доктором філософії Українського Вільного Університету у Мюнхені. УВУ - один з найвизначніших освітніх і наукових осередків у Європі. Вітаємо Доктора Жадана!)"

На початку червня Сергій Жадан офіційно підтвердив, що вступив до лав Національної гвардії. Тоді разом з ним про рішення доєднатися до ЗСУ повідомив учасник гурту "Жадан і собаки" Євген Турчинов.

Про Український вільний університет

Український вільний інститут (УВУ) — приватний український університет, який розташований у Мюнхені (Німеччина). Це перший вищий навчальний заклад, який створили українці в еміграції.

Університет є одним з найстаріших приватних закладів навчання Німеччини та єдиним українськомовним закладом освіти за межами держави. В УВУ є 13 факультетів: факультет державних та економічних наук (правознавство, організація та діяльність підприємств, політична економія, менеджмент, політологія); філософський факультет (філософія, порівняльне літературознавство, педагогіка, психологія); факультет україністики (українська мова та література, історія України, історія українського мистецтва, історія української церкви).

Його заснували у січні 1921 року в місті Відень, після того як більшовики захопили владу в Україні. Тоді інтелігенція поставила за мету розвивати молодь та українську наукову спільноту в еміграції.

Невдовзі навчальний заклад перемістили до Праги, а після Другої світової він переїхав до Мюнхена.

З діяльністю інституту повʼязані імена видатних науковців в еміграції. Серед них історики Дмитро Дорошенко та Дмитро Антонович, етнографи Зенон Кузеля, Віктор Петров, філологи Юрій Шевельов, Іван Огієнко, Тамара Гундорова й багато інших.