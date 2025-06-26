Серіал, в якому УП є одним з героїв, отримав нагороду Нідерландської гільдії режисерів

Документальний серіал "Ніхто цього не бачить" (Niemand die het ziet), в якому показали роботу головної редакторки Української правди Севгіль Мусаєвої та журналістів редакції, отримав нагороду Нідерландської гільдії режисерів.

"Геополітичний трилер "Ніхто цього не бачить" показує нову реальність, в якій хакери та шпигуни є сучасними солдатами у війні, що ведеться за допомогою дезінформації, цифрових атак та саботажу. Серіал слідкує за п'ятьма головними героями в Нідерландах, Україні, Тайвані та Брюсселі, які рішуче налаштовані викрити правду та зробити невидиму загрозу видимою", – йдеться в описі серіалу.

Серіал складається з чотирьох серій, кожна з яких фокусується на одній країні чи регіоні – Тайвань, Бельгія, Нідерланди та Україна. Останній приділено окрему увагу, адже авторки стрічки вважають, що Україна стала "передовою лабораторією гібридної війни".

Епізод розповідає про роботу редакції УП в умовах фактичного блекауту в листопаді 2022 року. Зйомки тривали кілька місяців. Один з епізодів був знятий в Бучі, під час першої Bucha journalism conference в травні 2023 року.

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Журналістка Ольга Кириленко та головна редакторка УП Севгіль Мусаєва під час зйомок епізоду серіалу Українська правда

Стрічку створили режисерки Меа Долс де Йонг та Кріс Вестендорп. Головним героєм проєкту став нідерландський журналіст-розслідувач Хуб Моддерколк. Він відомий своїми матеріалами про діяльність спецслужб і операцію STUXNET – кібератаку на іранські ядерні об’єкти, в якій, за його версією, брали участь також і агенти з Нідерландів.

Прем’єра серіалу відбулася у січні 2024 року на голландському телеканалі NPO 2.