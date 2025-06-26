Серіал, в якому УП є одним з героїв, отримав нагороду Нідерландської гільдії режисерів
Документальний серіал "Ніхто цього не бачить" (Niemand die het ziet), в якому показали роботу головної редакторки Української правди Севгіль Мусаєвої та журналістів редакції, отримав нагороду Нідерландської гільдії режисерів.
"Геополітичний трилер "Ніхто цього не бачить" показує нову реальність, в якій хакери та шпигуни є сучасними солдатами у війні, що ведеться за допомогою дезінформації, цифрових атак та саботажу. Серіал слідкує за п'ятьма головними героями в Нідерландах, Україні, Тайвані та Брюсселі, які рішуче налаштовані викрити правду та зробити невидиму загрозу видимою", – йдеться в описі серіалу.
Серіал складається з чотирьох серій, кожна з яких фокусується на одній країні чи регіоні – Тайвань, Бельгія, Нідерланди та Україна. Останній приділено окрему увагу, адже авторки стрічки вважають, що Україна стала "передовою лабораторією гібридної війни".
Епізод розповідає про роботу редакції УП в умовах фактичного блекауту в листопаді 2022 року. Зйомки тривали кілька місяців. Один з епізодів був знятий в Бучі, під час першої Bucha journalism conference в травні 2023 року.
Стрічку створили режисерки Меа Долс де Йонг та Кріс Вестендорп. Головним героєм проєкту став нідерландський журналіст-розслідувач Хуб Моддерколк. Він відомий своїми матеріалами про діяльність спецслужб і операцію STUXNET – кібератаку на іранські ядерні об’єкти, в якій, за його версією, брали участь також і агенти з Нідерландів.
Прем’єра серіалу відбулася у січні 2024 року на голландському телеканалі NPO 2.