Другий сезон серіалу про підлітка-вбивцю "Юнацтво" може зняти компанія Бреда Пітта

Сценарист Стівен Грем, який зіграв роль батька, каже, що історію можна розширити

Британський серіал "Юнацтво" можуть продовжити на другий сезон. Наразі компанія Бреда Пітта Plan B веде переговори про це з режисером Філіпом Барантіні.

Про це повідомили співпрезиденти Plan B Деде Гарднер і Джеремі Кляйнер в інтерв’ю Deadline.

Гарднер сказав, що команда може розширити шоу, прагне не повторюватися, але залишиться вірним собі. Також співпрезиденти сподіваються на співпрацю зі Стівеном Гремом та з Джеком Торном. Стівен є сценаристом "Юнацтва", а також виконав там одну з провідних ролей - батька головного героя Джеймі. Джек Торн є автором ідеї та продюсером "Юнацтва", одним з найтитулованіших кіноавторів Великої Британії.

В команді точаться дискусії і щодо розвитку сценарію "Юнацтво". Грем і його дружина та партнерка-продюсер Ханна Уолтерс також натякнули на другий сезон, пише The Guardian. Коли Грема запитали про подальші дії, він відповів, що є можливість розвинути цю історію.

Однак другий сезон, ймовірно, зосередиться на інших персонажах та в іншому місці. Імовірно, сценаристи розвинуть історію жертви першого сезону Кеті. Принаймні так сказав Торн в інтерв'ю ITV наприкінці березня:

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"Я не думаю, що ми можемо більше кудись взяти Джеймі, тому я не думаю, що буде другий сезон.

Наша мета полягала в тому, щоб спробувати розповісти історію Джеймі якомога повніше, і, можливо, спроба розповісти історію [Кейті] певним чином розвіє її, і, можливо, ми будемо недостатніми для цього завдання", — додав він.

Серіал "Юнацтво" складається з чотирьох епізодів, кожен з яких знятий одним дублем. За сюжетом 13-річного хлопчика Джеймі звинувачують у вбивстві своєї однокласниці Кеті.

Серіал зібрав 114,5 мільйонів глядачів з моменту виходу 13 березня. Це стало першим потоковим шоу, яке отримало найкращі тижневі рейтинги у Великій Британії, і встановило новий рекорд Netflix для обмеженої серії з 66,3 мільйонами глядачів через два тижні. Цього тижня він також став четвертим найбільшим англомовним серіалом платформи.

У серіалі порушуються гострі соціальні теми, які ґрунтуються на впливі та насильстві через соціальні мережі. Netflix зробив серіал доступним для всіх середніх шкіл Великобританії.

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