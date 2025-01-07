Шаблю Мазепи доставили в Україну з Саудівської Аравії після бою Усика і Ф'юрі

Шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку показав після бою Олександ Усик у Саудівській Аравії, доставили до України 6 січня.

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Про це повідомила Державна митна служба України.

Повернення шаблі Івана Мазепи в Україну оформили у Київській митниці після тимчасового вивезення для експонування. Оформлення провели з урахуванням всіх правових норм і процедур.

Державна митна служба України Державна митна служба України Державна митна служба України Державна митна служба України Державна митна служба України Державна митна служба України

"Поява зброї українського гетьмана на світовій арені стала свідченням нашого героїчного минулого та теперішнього, відображенням епохи гетьманщини, а також продемонструвала силу та дух українців", – розповіли митники.

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Повернення оформили у Київській митниці. Державна митна служба України

Як розповідали в інтерв'ю УП.Культура співзасновниці громадської організації Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей, спеціально для артефакту виготовили автентичний кейс для презентації і транспортування за рекомендаціями Національного реставраційного центру. Також планують створити сучасну вітрину для експонування шаблі вже в Україні, у чернігівському музеї Тарновського.

Про мазепинську шаблю

Після реваншу-перемоги на Тайсоном Ф'юрі українець Олександр Усик показав футляр з шаблею на рингу Саудівської Аравії.

Шабля Мазепи – артефакт XVII століття, уздовж якого є напис: "Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!". Вона належала українському гетьманові Івану Мазепі, й була подарована осавулу Савичу за гарну службу.

Момент демонстрації шаблі на рингу Державна митна служба України

Вже його нащадки передали шаблю меценату й колекціонеру Василю Тарновському. З приватної колекції дієвець уклав Музей Українських старожитностей, що нині є Чернігівським обласним історичним музеєм.

Досі у російському дискурсі Мазепу називають зрадником, адже той після років вірної служби російському імператору перейшов на бій шведської армії у 1709 році. Це рішення він прийняв для того, щоб українська автономія стала незалежною державою. Об'єднане військо програло й Петро І наказав відлучити гетьмана від православної церкви, спалив Батурин.