Шаблю Мазепи доставили в Україну з Саудівської Аравії після бою Усика і Ф'юрі
Шаблю гетьмана Івана Мазепи, яку показав після бою Олександ Усик у Саудівській Аравії, доставили до України 6 січня.
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Про це повідомила Державна митна служба України.
Повернення шаблі Івана Мазепи в Україну оформили у Київській митниці після тимчасового вивезення для експонування. Оформлення провели з урахуванням всіх правових норм і процедур.
"Поява зброї українського гетьмана на світовій арені стала свідченням нашого героїчного минулого та теперішнього, відображенням епохи гетьманщини, а також продемонструвала силу та дух українців", – розповіли митники.
Як розповідали в інтерв'ю УП.Культура співзасновниці громадської організації Ukraine WOW Ярослава Гресь та Юлія Соловей, спеціально для артефакту виготовили автентичний кейс для презентації і транспортування за рекомендаціями Національного реставраційного центру. Також планують створити сучасну вітрину для експонування шаблі вже в Україні, у чернігівському музеї Тарновського.
Про мазепинську шаблю
Після реваншу-перемоги на Тайсоном Ф'юрі українець Олександр Усик показав футляр з шаблею на рингу Саудівської Аравії.
Шабля Мазепи – артефакт XVII століття, уздовж якого є напис: "Всю надію свою на тебе покладаю, Мати Божа, захисти мене під покровою своєю!". Вона належала українському гетьманові Івану Мазепі, й була подарована осавулу Савичу за гарну службу.
Вже його нащадки передали шаблю меценату й колекціонеру Василю Тарновському. З приватної колекції дієвець уклав Музей Українських старожитностей, що нині є Чернігівським обласним історичним музеєм.
Досі у російському дискурсі Мазепу називають зрадником, адже той після років вірної служби російському імператору перейшов на бій шведської армії у 1709 році. Це рішення він прийняв для того, щоб українська автономія стала незалежною державою. Об'єднане військо програло й Петро І наказав відлучити гетьмана від православної церкви, спалив Батурин.