Коллін Гувер, Ілларіон Павлюк та українська поезія: назвали топ-50 книжок, які купують 18-річні

Український інститут книги опублікував перелік з 50 книг, які найчастіше купували за сертифікатом "єКнига".

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В коментраді для УП.Культура команда УІК додала, що з тих, хто зареєструвався у програмі, 68,19% отримувачів допомоги на книжки – це жінки, 31,81% – чоловіки

Вісімнадцятирічні українці подали 100 000 заявок на отримання державної допомоги на купівлю книг за грудень 2024 – січень 2025 року. Всього за січень було придбано понад 90 000 книжок на загальну суму 41,8 млн грн.

У топ-10 найпопулярніших книжок опинилися дві українські поетичні збірки від видавництва А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, інші видання були від іноземних авторів. Фавориткою програми стала Коллін Гувер, чия книжка "Покинь, якщо кохаєш" стоїть на першому місці. Книгарн та видавництва продали 1800 примірників за сертифікати "єКниги".

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Серед книжок українського авторства до топ-50 потрапило ще 7 видань:

"100 Bідтінків Tемряви. Антологія української містики та жахів", Зорян Костюк (754 примірники)

"Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією", Володимир Станчишин (630 примірників)

"Танці з кістками", Андрій Сем'янків (421 примірник)

"Я бачу, вас цікавить пітьма", Ілларіон Павлюк (350 примірників)

"ЙБН БЛД РСН", Дара Корній, Євгенія Кузнєцова, Мартин Якуб, Руслан Горовий (337 примірників)

"Залізний генерал. Уроки людяності", Людмила Долгоновська (314 примірників)

"Зродились ми великої години..." ОУН і УПА, Вахтанг Кіпіані (300 примірників)

Повний перелік 50 книжок можна переглянути тут

Про книжкові сертифікати 18-річним єКнига – програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть із настанням повноліття протягом року отримати допомогу від держави на купівлю книжок.

Сума допомоги – 908,4 грн. Податися на програму можна від дня, коли людині виповнилося 18 і до дня, коли виповниться 19 років, а кошти можна використати протягом трьох місяців виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.



Кабінет міністрів затвердив програму для реалізації Закону "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні" на початку грудні 2024 року.

Процес затримався через тривале погодження Порядку надання допомоги. Зміни в попередньо опрацьований документ доводилося вносити через скорочення фінансування на культуру у 2025 році. В останній ітерації проєкту додали виправлення, яке орієнтовно звучить так: "допомога розподіляється поки на це вистачить виділених коштів".