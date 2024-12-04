Уряд нарешті затвердив програму книжкових сертифікатів на повноліття

Кабінет міністрів затвердив програму для реалізації Закону "Про державну підтримку книговидавничої справи в Україні".

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.





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"Передбачено, що така державна допомога надається наступним категоріям отримувачів: громадянам України, які досягли 18-річного віку - протягом одного року з дня досягнення відповідного віку; одному з батьків або інших законних представників дитини - протягом року з дня її народження", - розповів посадовець.

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Попередньо допомогу виділятимуть у розмірі 908,40 гривень.

УП.Культура звернулася до Українського інституту книги(УІК) щодо того, коли можна очікувати на запуск книжкових сертифікатів. Там від оголошення точної дати утримались, кажуть "на днях".

"Зараз проходять технічні тестування. Ми публікуємо положення, щоб книгорозповсюджувачі, які хочуть взяти участь у програмі, могли подавати заявки", - повідомила директорка УІК Олександра Коваль в коментарі УП.Культура.

Ще 17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав закон про стимулювання розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження. Законопроєкт №11251 передбачав субсидії книгарням та державну допомогу на придбання книжок українцям.

Також у законі вказано, що державну допомогу на придбання книг зможуть отримувати батьки при народженні дитини. Втім, ця частина передбачена "починаючи з 1 січня року, що настає за роком припинення або скасування воєнного стану в Україні".

Як впроваджували закон про книжкові сертифікати

Цьогорічним Державним бюджетом (станом на 2024 рік) на діяльність Українського інституту книги, підтримку книговидавничої справи та популяризацію української літератури у світі передбачається 466 млн гривень. 372 млн гривень з них закладено на сертифікати для придбання книжок.

Після підписання закону Коваль уточнила, що усі громадяни України, яким з 1 січня 2024 року виповнилося 18 років, мають право на отримання державної фінансової допомоги у розмірі 908,40 гривень у 2024 році. Ці кошти мають з’явитися на віртуальній картці після реєстрації в "Дії". Витратити їх можна лише на придбання книжок українських видавців, виданих українською мовою в будь-якому форматі (паперова, електронна, аудіо, шрифтом Брайля). Орієнтовно за цю суму можна купити від 1 до 6 книжок.

Вже 30 серпня директорка УІК поділилась, що Міністерство культури та інформаційної політики разом з Міністерством цифрової трансформації вже опрацювали та погодили порядок використання коштів на державну допомогу. Тоді ж проєкт передали до Міністерства фінансів України.

"Ми провели робочі зустрічі і консультації з представниками ЦОВВ, з Дією і з Ощадбанком для узгодження питань взаємодії та технічних питань механізму реалізації Програми. Також ми підготували та ознайомили на своєму сайті потенційних учасників програми з покроковою інструкцією участі. Книгорозвовсюджувачі активно наповнюють наш каталог "Книжки на ринку", щоб забезпечити покупцям можливість великого вибору книжок українських видавців". Станом на сьогодні в цьому каталозі вже понад 70 тисяч назв.

Проєкт тривалий час узгоджувався з Мінфіном, писала керівниця УІК. Процедура передбачала погодження фінансування Мінфіном, Міністерством юстиції, а тоді Кабінет Міністрів.

Процес затримався через тривале погодження Порядку надання допомоги. Зміни в попередньо опрацьований документ доводилося вносити через скорочення фінансування на культуру у 2025 році. В останній ітерації проєкту додали виправлення, яке орієнтовно звучить так: "допомога розподіляється поки на це вистачить виділених коштів".