"Від Сяну до Дону": що покажуть на мистецькому фестивалі Bouquet Kyiv Stage 2024

Вже традиційно на фестивалю відбудуться покази українського кіно

З 15 по 18 серпня у столичній Софії Київській відбудеться сьомий щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Темою події стала єдність українців, а в програмі традиційно представлять українське візуальне мистецтво, музику, театр, кіно та бесіди під Ясенем.

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Про це УП.Культура повідомили організатори Bouquet Kyiv Stage.

Головна ідея цьогорічного фестивалю – показати співпрацю українських міст, а також частину заходів присвятити окупованому Криму. До участі цьогоріч запросили митців звідти, а також з Києва, Харкова, Одеси, Херсону та Миколаїва. Саме тому слоганом обрали фразу "Від Сяну до Дону"

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На фестивалі проводитимуть майстеркласи для дорослих та дітей організатори фестивалю

"Харків, Одеса, Херсон, Миколаїв – це наша спільна кровоточива рана, наш спільний біль і, одночасно, це – наша гордість і захоплення неймовірною стійкістю і силою українських міст та їх мешканців. Попри щоденне намагання ворога стерти з лиця землі ці міста, вони захищають свій культурний спадок та відстоюють свою українську ідентичність: відкривають художні виставки, дають концерти, представляють театральні прем’єри, плекають нове покоління митців", – розповіли організатори.

Серед іноземних учасників на фестивалі – австрійський віолончеліст Йорг Цвікер, який виступить з Національним ансамблем солістів "Київська камерата", та ізраїльський джазовий гурт Yogev Shetrit Trio.

Також концерти проводитимуть як у закритих локаціях, так і під відкритим небом. організатори фестивалю

Протягом чотирьох днів відбудуться понад 40 мистецьких подій. Серед них декілька виставкових проєктів, концерти класичної, джазової, електронної музики, кінопокази і три панельні дискусії.

Серед іншого тут:

художня виставка "Мистецтво – вища форма Надії", у якій будуть представлені понад 60 робіт від 30 художників з Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Дніпра

музика українських композиторів у виконанні Маріупольського камерного оркестру "Ренесанс"

премʼєрні твори Вікторії Польової у виконані камерного оркестру Київські солісти під орудою диригента Володимира Сіренка

у виконані камерного оркестру Київські солісти під орудою диригента премʼєра музичного перформансу "Ярослав та Інгігерда: Історія життя – історія кохання", створеного на основі історії життя княжого подружжя – Київського князя Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгігерди. Музика Максима Коломійця

КіноБукет: прем’єрні покази українського кіно

аудіовізуальна студія "Контента" для молоді

панельні дискусії: "Культурний геноцид", "Розвиток культурної дипломатії", "Крим: політична та культурна необхідність"

Програма фестивалю:

Bouquet Kyiv Stage Bouquet Kyiv Stage Bouquet Kyiv Stage Bouquet Kyiv Stage

Про фестиваль Bouquet Kyiv Stage

Фестиваль високого мистецтва BouquetKyivStage був заснований у 2017 році.

Фестиваль відбувається щороку на території національного заповідника "Софія Київська" та закордоном. Музичні події відбуватимуться у саду, самій будівлі собору та на спеціальній сцені, виставкові проекти та кінопокази – у залі Хлібня, а виставу про кримську ідентичність покажуть на мансарді Будинку Митрополита.