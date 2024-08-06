"Від Сяну до Дону": що покажуть на мистецькому фестивалі Bouquet Kyiv Stage 2024
З 15 по 18 серпня у столичній Софії Київській відбудеться сьомий щорічний фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage. Темою події стала єдність українців, а в програмі традиційно представлять українське візуальне мистецтво, музику, театр, кіно та бесіди під Ясенем.
Про це УП.Культура повідомили організатори Bouquet Kyiv Stage.
Головна ідея цьогорічного фестивалю – показати співпрацю українських міст, а також частину заходів присвятити окупованому Криму. До участі цьогоріч запросили митців звідти, а також з Києва, Харкова, Одеси, Херсону та Миколаїва. Саме тому слоганом обрали фразу "Від Сяну до Дону"
"Харків, Одеса, Херсон, Миколаїв – це наша спільна кровоточива рана, наш спільний біль і, одночасно, це – наша гордість і захоплення неймовірною стійкістю і силою українських міст та їх мешканців. Попри щоденне намагання ворога стерти з лиця землі ці міста, вони захищають свій культурний спадок та відстоюють свою українську ідентичність: відкривають художні виставки, дають концерти, представляють театральні прем’єри, плекають нове покоління митців", – розповіли організатори.
Серед іноземних учасників на фестивалі – австрійський віолончеліст Йорг Цвікер, який виступить з Національним ансамблем солістів "Київська камерата", та ізраїльський джазовий гурт Yogev Shetrit Trio.
Протягом чотирьох днів відбудуться понад 40 мистецьких подій. Серед них декілька виставкових проєктів, концерти класичної, джазової, електронної музики, кінопокази і три панельні дискусії.
Серед іншого тут:
- художня виставка "Мистецтво – вища форма Надії", у якій будуть представлені понад 60 робіт від 30 художників з Києва, Харкова, Одеси, Миколаєва, Дніпра
- музика українських композиторів у виконанні Маріупольського камерного оркестру "Ренесанс"
- премʼєрні твори Вікторії Польової у виконані камерного оркестру Київські солісти під орудою диригента Володимира Сіренка
- премʼєра музичного перформансу "Ярослав та Інгігерда: Історія життя – історія кохання", створеного на основі історії життя княжого подружжя – Київського князя Ярослава Мудрого і шведської принцеси Інгігерди. Музика Максима Коломійця
- КіноБукет: прем’єрні покази українського кіно
- аудіовізуальна студія "Контента" для молоді
- панельні дискусії: "Культурний геноцид", "Розвиток культурної дипломатії", "Крим: політична та культурна необхідність"
Програма фестивалю:
Про фестиваль Bouquet Kyiv Stage
Фестиваль високого мистецтва BouquetKyivStage був заснований у 2017 році.
Фестиваль відбувається щороку на території національного заповідника "Софія Київська" та закордоном. Музичні події відбуватимуться у саду, самій будівлі собору та на спеціальній сцені, виставкові проекти та кінопокази – у залі Хлібня, а виставу про кримську ідентичність покажуть на мансарді Будинку Митрополита.