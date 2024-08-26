Ремонт в Національному театрі Франка: що зміниться і звідки гроші

У Національному театрі Франка завершується ремонт до відкриття нового сезону 27 серпня. Про це в інтерв'ю УП.Культура розповів керівник цієї популярної столичної сцени Євген Нищук.

В приміщенні театру оновлюють стіни та підлогу вестибюлю, гардеробні, гримерні акторів, міняють оббивку крісел та освітлення у глядацькій залі. А також пристосовують вхід в театр та глядацьку залу для людей з інвалідністю і обмеженою мобільністю.

Потребу в такому ремонті Нищук пояснює так: "Вся інфраструктура театру Франка є не просто морально застарілою, але вона є ганебно запущеною! ... Для нас дуже важливим є аспект інклюзії в найширшому сенсі, доступ усіх наших глядачів до театру. Ми говоримо про доступ в комплексі: і про можливість закулісних екскурсій, і відкриття інших просторів, і про людей з інвалідністю"

Директор Театру Франка показує УП.Культура оновлення гримерних. Фото: Фото Юлії Вебер. Надане Театром Франка спеціально для УП.Культура

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Також директор Театру Франка і колишній міністр культури поділився інформацією, де знайшов ресурси на ремонт: "Я розумію, що видатків капітальних на ці перетворення держава не має, розумію, яка ситуація. Без партнерів цього би не могло бути. І тут уже якийсь мій досвід, мої зв’язки певні дали можливість залучити компанії, які зголосилися в короткий термін зробити ці перші перетворення".

Серед партнерів, що беруть участь в реновацій Театру є Sense Банк, компанія Visa, креативна агенція Angry та архітектурне бюро "Форма". Театр не отримує гроші на ремонт, партнери на пряму фінансують роботи підрядників. Архітектурний та дизайнерський супровід партнери здійснюють безкоштовно.

Ремонтні роботи в холі Театру. Тут фарбують стіни та знімають старі ковроліни Фото: Фото Юлії Вебер. Надані Театом Франка.

Точну суму витрат на ремонт Нищук не назвав, бо її ще не фіналізували. Лише сказав, що це "це точно не один мільйон гривень".

Окрім оновлень приміщення, Театр Франка змінює сайт, оновлює дизайн друкованих матеріалів та навігації. Проте архітектурні елементи будівлі та об'єкти, які потребують професійної реставрації, не чипатимуть

В глядацькій залі міняють оббивку та освітлення.

Сам Нищук називає цей ремонт "бліцкрігом", адже запустив його лише через місяць після призначення на посаду директора Театру:

"Для мене на даному етапі було невеличке вікно – це міжсезоння. Бо багато комплексних важких робіт ми не можемо проводити під час сезону, коли кожен день проходить 800 глядачів".

Євген Нищук стоїть на оновленому пандусі для входу глядачів на кріслах колісних Фото: Фото Юлії Вебер. Надане Театром Франка для УП.Культура

Подробиці перетворень в Національному театрі Франка, про новий репертуар і про те, як тепер купувати квитки на виставу з феноменальним попитом "Конотопська відьма" читайте в інтерв'ю з Євгеном Нищуком на УП.Культура.