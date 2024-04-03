Ексміністр культури й голова Шевченківського комітету очолив театр Франка у Києві

Актора та колишнього міністра культури Євгена Нищука призначили генеральним директором-художнім керівником Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка у Києві. Виконувач обов’язків міністра культури Ростислав Карандєєв представив нового очільника театральному колективу в середу, 3 березня.

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Театр Франка вже опублікував заяву в соціальних мережах.

“Плани щодо розвитку театру, його подальшої діяльності Євген Миколайович пообіцяв оголосити пізніше, наголосивши, що обов'язково підтримає всі здобутки колективу, які є сьогодні”, – зазначили у театрі.

Фрагмент з вистави "Момент кохання" Театр Франка

Контракт з Нищуком підписали на період воєнного стану та 12 місяців після його завершення. На цій посаді актор замінив Михайла Захаревича, який був генеральним директором з 2004 року.

У травні 2023 року Володимир Зеленський призначив Євгена Нищука головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка. На початку 2024 року, 9 березня, Шевченківський комітет присудив відзнаку в категорії “Театральне мистецтво” режисеру-постановнику Іванові Уривському за аншлагову виставу "Конотопська відьма" у театрі Франка.

Хто такий Євген Нищук

Євген Нищук – актор театру, кіно та дубляжу родом з Івано-Франківська. Був активістом Помаранчевої революції, за що його прозвали “голосом Майдану”, також брав участь у Революції Гідності. Він двічі обіймав посаду міністра культури: з 27 лютого до 2 грудня 2014 року та з 14 квітня 2016 року до 29 серпня 2019 року.

У 2015 році отримав звання Народного артиста України. В той самий час займався акторством у театрі Франка. Дотепер глядачі можуть побачити вистави за його участі – “Момент кохання”, “Три товариші”, “Весілля Фігаро”, “Украдене щастя”.

Фрагмент з вистави "Украдене щастя". Театр Франка

Євген Нищук долучився до Збройних сил України на початку повномасштабного вторгнення, був учасником боїв на Київщині, Миколаївщині й Херсонщині у 2022 році.