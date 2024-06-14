Шекспір гостює на Прикарпатті. Що дивитись на фестивалі імені знаменитого драматурга у Франківську

З 17 по 23 червня в Івано-Франківську відбудеться перший Український Шекспірівський фестиваль. Українські театральні хіти, постановки з батьківщини знаменитого драматурга – Стендфордського Королівського театру, а також вистави з Італії – "батьківщини" знаменитих Шекспірівських героїв. Розповідаємо, чому всі українські театрофіли мають бути наступного тижня в столиці Прикарпаття.

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Ростислав Держипільський, керманич зіркового Франківського Драмтеатру, анонсував проведення фестивалю у серпні 2023 року, на відкритті ювілейного, 85 сезону. І ось вже незабаром до Івана-Франківська з’їдуться українські і закордонні поціновувачі творчості великого англійця і його послідовників.

Франківський Драмтеатр – постійний учасник Шекспірівських фестивалів у Європі, які там відбувається чи не в кожній країні. Бо Шекспір – невід'ємна культурна спадщина для цієї частини світу. Тож, колектив українського театру добре розуміє, що такий фестиваль – важлива декларація приналежності України до європейської і світової культурної спільноти.

22 червня на фестивалі покажуть постановку "Сон літньої ночі" від Молодого театру Софія Саніна

У той же час організатори наголошують на історичній тяглості українського "шекспірівського" досвіду, який проявляється в часи особливих випробувань для нашої країни. За словами Ростислава Держипільського "Шекспір і війна міцно пов’язані в історії українського театру. 1920 рік – перша україномовна шекспірівська вистава, триває війна радянської армії з армією УНР… 1943 – перший україномовний "Гамлет" на сцені Львівського оперного театру, розпал Другої світової війни…Український Шекспір – завжди про боротьбу, про пошук відповідей на складні екзистенційні питання".

Перша франківська "Шекспіріада" збере театральні колективи, митців та дослідників з України, Польщі, Італії, Сполученого Королівства та Молдови. Поряд з 10 театральними постановками, програма фестивалю пропонує майстер-класи, лекції, дискусії, презентації книг та студентські покази.

Звичайно, фестиваль перш за все – нагода познайомитись з Шекспірівським репертуаром саме українських театрів. Фестиваль розпочнеться "Коріоланом", однією з чільних вистав київського Національного національного театру Франка. Спектакль Дмитра Богомазова – про відданість і служіння, про швидку девальвацію суспільних вподобань у часи війни.

Києвський театр на Печерську також представить свого "Гамлета" у Франківську Настя Телікова

Київський академічний театр на Печерську покаже свого "Гамлета", а "Молодий" театр привезе комедію "Сон літньої ночі", в якій аскетично переплетені і грецькі міфи, і українські обряди. На фестивалі продовжить серію своїх прем’єрних показів "Буря" харків’янки Оксани Дмітрієвої, яка лише у травні представила її у Національному академічному драматичному театрі імені Марії Заньковецької. Режисерка пропонує оригінальне прочитання трагікомедії Шекспіра, в якій роздумує над природою влади і жорстокості.

У свою чергу "господарі" фестивалю покажуть власний Шекспірівський доробок – знакові "Hamlet" та "Romeo&Juliet" у постановці Ростислава Держипільського з оригінальною музикою від оперних реформаторів – Романа Григоріва та Іллі Разумейка.

Міжнародна частина фестивалю представлена театрами з Молдови на Італії. Міхай Тарна, який нещодавно поставив "Дон Кіхота" у Франківському драмтеатрі, разом з "Театром без імені" покаже трагедію "Макбет", інспіровану однойменними творами Вільяма Шекспіра та Ежена Йонеску. Українським глядачам поки залишається лише гадати, як режисер поєднає оригінальний твір з гротескністю Йонеско. Закриє ж фестиваль "Гамлет. Подвійна гра" від La Ribalta Teatro та English Theatre Company з Пізи. Вистава, послуговуючись межовістю досвідів чи не найвідомішого твору Шекспіра, елегантно і дотепно відсилає нас до метафори життя як гри.

20 червня на головній сцені покажуть "Макбета" від Молдавського театру з Кишинева - Teatrul Fără Nume. Teatrul Fără Nume

Поряд з виставами професійних театрів у глядачів буде змога побачити виступи акторів-початківців з України (Івано-Франківська) та Польщі (Варшава). Це добра нагода розгледіти таланти, які вже через декілька років можуть опинитись і на сценах театрів обох країн, і на популярних стрімінгових платформах.

Фестиваль пропонує обговорення української спадщини Шекспіра – від перекладів (такий захід не обійшовся б без Юрія Андруховича), до ілюстрацій Владислава Єрка і театральних афіш та постерів. Програмна директорка фестивалю, мистецтвознавиця, Ірина Чужинова, об’єднає дослідників та митців у дискусіях щодо "українського" Шекспіра.

Dramma per musica, сучасна версія вистави “ROMEO & JULIET” в перекладі Юрія Андруховича Юрій Паливода

Мистецькі практики будуть доповнені також терапевтичними вправами. Келлі Хантер, британська акторка та режисерка, презентуватиме свій "метод серцебиття", що базується на Шекспірівських текстах, які, за її словами, "є поетичним дослідженням самого життя". Використовуючи серцебиття, "барометер наших відчуттів" і тексти Шекспіра, мисткиня допомагає дітям з аутизмом проявляти свої почуття у повсякденному житті.

Повна програма фестивалю - https://ifshakespeare.in.ua/.