Немає правових норм для заборони пісень російською мовою в Україні – Шмигаль

У 2024 році серед 100 найпопулярніших пісень на Apple Music, 19 виявилися російськими.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль опублікував відповідь на петицію про заборону російськомовних пісень на стримінгових платформах, йдеться на сайті Кабінету міністрів України.

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Автори петиції пропонували запровадити вимоги до іноземних стримінгових платформ (Apple Music, Spotify тощо) регулювати контент та не надавати доступ до російськомовної музики на території України, незалежно від національності виконавця.

Натомість прем'єр-міністр наголосив, що наразі в міжнародному праві, українському законодавстві та у правилах мовлення іноземних платформ не існує правових підстав для заборони або інших форм обмеження за мовною ознакою.

Шмигаль додав, що є необхідність вдосконалити законодавчу базу для "обмеження вільного поширення контенту країни-агресора, зокрема музичних творів, пісень, музичних відеокліпів тощо". Адже це допоможе забезпечити інформаційну та національну безпеку України.

У державах-членах Європейського союзу існують Акти про цифрові ринки та цифрові послуги, що протидіють ризикам та загрозам демократичних процесів. Україна розроблятиме аналоги актових документів та впроваджуватиме їх в національне законодавство.

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Прем'єр-міністр доручив Міністерству культури, Міністерству цифрових трансформацій та Міністерству юстиції додатково опрацювати ці питання та поінформувати авторів звернення згодом.

Що вимагали автори петиції

Петиція з'явилася на сайті Кабінету міністрів 17 лютого. Вже за три дні, 20 лютого, документ зібрав підписи понад 28 тисяч користувачів.

Автор і підписанти петиції вимагали в уряду заборонити пісні російською мовою на таких стримінгових платформах як Apple Music, Spotify тощо. Також просили запровадити законодавчі ініціативи та інформаційні кампанії для популяризації української музики.

В петиції пояснюється, що російськомовна музика може нести в собі шкідливі для української ідентичності ідеї та послання, містити елементи російської пропаганди та є продуктом, споживання якого фінансує країну-агресора.

Також наголошується на негативному впливі, який пісні російською можуть мати на молодь: "У сучасному світі, де молодь активно споживає музику через стримінгові платформи, важливо формувати у них правильні культурні цінності. Заборона російськомовної музики може допомогти уникнути негативного впливу на молоде покоління".