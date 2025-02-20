Петиція про заборону російськомовної музики на стримінгах за три дні набрала потрібну кількість голосів

Петиція про блокування музики російською мовою на стримінгових платформах в Україні назбирала необхідні 25 тисяч голосів за три дні.

Читайте УП.Культура в Telegram i WhatsApp !

Петиція з'явилася на сайті Кабінету міністрів 17 лютого. Станом на четвер, 20 лютого, її підписали вже майже 28 тисяч користувачів.

Автор і підписанти петиції просять у уряду заборони пісень російською мовою на таких стримінгових платформах як Apple Music, Spotify тощо. Також вимагають запровадити законодавчі ініціативи для реалізації цієї заборони та проводити інформаційні кампанії, що популяризують українську музику.

В петиції пояснюється, що російськомовна музика може нести в собі шкідливі для української ідентичності ідеї та послання, містити елементи російської пропаганди та є продуктом, споживання якого фінансує країну-агресора.

Також наголошується на негативному впливі, який пісні російською можуть мати на молодь: "У сучасному світі, де молодь активно споживає музику через стримінгові платформи, важливо формувати у них правильні культурні цінності. Заборона російськомовної музики може допомогти уникнути негативного впливу на молоде покоління".

РЕКЛАМА:

Популярність російської музики в Україні

В останні роки в Україні попри російське повномасштабне вторгнення, що досі триває, повністю не відмовилися від споживання російського контенту. Хоча в перший рік вторгнення українці значно знизили увагу до творчості російських виконавців, та російські пісні все одно потрапляли у топи Youtube, Shazam, Spotify чи Apple music.

Через пів року після початку повномасштабного вторгнення музичне медіа "Слух" випустило велике опитування про музичні вподобання української молоді. У ньому зазначали, що вона починає активніше дізнаватися про нашу музику, але не відкриває невідомих артистів, а більше цікавиться давно популярними.

"Можна стверджувати, що ситуація змінюється на краще. Достатньо зазирнути в той же Apple Music, чарт "Топ-100 в Україні", який ще донедавна стабільно окуповували російські хіти. Тепер там понад 70% пісень – від українських артистів (хоч і без росіян не обійшлося)", – йшлося в матеріалі.

Ще приблизно за пів року, у травні 2023-го, компанія Gradus Research провела дослідження про перехід на українську мову в побуті та російську музику. У ньому з'ясувалося, що майже половина опитаних громадян України (45%) після початку вторгнення повністю відмовилася від музики виконавців із Росії. 22% повідомили, що досі слухають її, але значно менше, ніж раніше. А 7% визнали, що слухають у тому ж обсязі.

Коли наприкінці 2023 року дві найпопулярніші стримінгові платформи Spotify та Apple Music опублікували рейтинги найбільш прослуховуваних пісень та виконавців, виявилося, що зі 100 пісень, які найчастіше слухали українці на Apple Music близько 10 – це пісні російських виконавців, наприклад: INSTASAMKA, Сприптоніт, Каспійський груз, Miyagi & Ендшпіль.

В кінці 2024 року ці цифри ще більше зросли – серед 100 найпопулярніших пісень на Apple Music вже 19 виявилися російськими. А до рейтингу 50 найпопулярніших пісень українських виконавців на Spotify потрапили два російськомовні треки київського виконавця KRBK.