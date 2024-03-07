1946 об'єктів за два роки. Мінкультури оновило статистику руйнувань культурної інфраструктури через Росію

Міністерство культури та інформаційної політики оприлюднило оновлену статистику пошкодження об’єктів культурної інфраструктури внаслідок російської агресії станом на 25 лютого 2024 року. Тож за два роки повномасштабної війни дії росіян завдали збитків 1946 об'єктам культурної інфраструктури.

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317 з них (тобто 16%) знищені повністю, йдеться у повідомленні пресслужби МКІП.

Найчисельнішою групою об'єктів, пошкоджених чи зруйнованих росіянами, є місцеві будинки культури – вони складають 48% від загальної кількості таких закладів.

Які об'єкти інфраструктури постраждали:

клубні заклади – 933;

– 933; бібліотеки – 695;

– 695; заклади мистецької освіти – 151;

– 151; музеї та галереї – 113;

– 113; театри, кінотеатри та філармонії – 38;

– 38; парки, зоопарки, заповідники – 13;

– 13; цирки – 3.

Найбільших втрат культурна інфраструктура зазнала в Донецькій, Харківській, Херсонській, Київській та місті Києві, Миколаївській, Луганській та Запорізькій областях.

У МКІП додали, оскільки майже вся територія Луганської та значні частини територій Запорізької, Донецької та Херсонської областей перебувають у тимчасовій окупації, це унеможливлює точний обрахунок пошкоджених об'єктів.

У жовтні минулого року Міністерство культури повідомляло, що через російську агресію в Україні постраждали 1702 об'єкти культурної інфраструктури.

В середині лютого цього року ЮНЕСКО повідомила, що за її підрахунками, за майже два повних роки повномасштабної війни Росія завдалазбитків українській культурі на загальну суму 3,5 мільярда доларів. Щоб відбудувати усі пошкоджені культурні та історичні об'єкти після повномасштабного вторгнення, знадобиться близько 10 років та 9 мільярдів доларів.