Слобожанські різдвяні пряники внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини
Традицію випікання різдвяних пряників Слобожанщини внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України.
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Обрядову випічку готують лише раз на рік у колі родини, або з близькими людьми чи сусідами. Потім нею обмінюються: дівчаткам дарують пряники у вигляді фігурок панянок, що символізує жіночність і добробут, а хлопчикам – коників, як символ мужності та сили.
Більші за розміром вироби віддаються хрещеникам, а менші роздають іншим дітям.
Традиція випікання і дарування пряників поширена в громадах Полтавської, Сумської та Харківської областей. Технологія приготування, рецептура та оздоблення майже не різняться в регіоні.
Втім різними є назви пряників – "панянки", "барині", "баришні", "коники", "вершники", "пташки" тощо.
Зокрема, в Охтирському районі Сумщини пряники звуться "панянками" та "кониками". Їх розписують "намазкою" з крохмалю й борошна, додаючи білу, зелену чи жовту глазур. Розпис довільний: контури, спіралі, хвильки, квіти. Випікають "панянки" різних розмірів, деякі з них сягають до 60 см.