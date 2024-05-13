Софія Андрухович отримає премію імені Германа Гессе

Українська письменниця Софія Андрухович та двоє перекладачів її книги "Амадока" на німецьку Александр Кратохвіль і Марія Вайсенбьок отримають Міжнародну премію імені Германа Гессе.

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Вручення відбудеться 2 липня 2024 року, у день народження Германа Гессе, повідомляється на сайті організаторів премії.

Премію раз на два роки присуджує Фонд імені Германа Гессе. Нею відзначають "літературне досягнення міжнародного рівня разом із його перекладом". Винагорода складає 20 тис. євро. Фонд знаходиться у рідному місті Гессе – Кальв (Німеччина).

Андрухович відзначать за два німецькі видання: Die Geschichte von Romana ("Історія Романи") та Die Geschichte von Uljana ("Історія Уляни"). Вони є частинами роману "Амадока". Третя частина – Die Geschichte der Sofia ("Історія Софії") – вийде у Німеччині в жовтні 2024 року.

У Німеччині "Амадока" вийшла трьома частинами видавництво Residenz Verlag

Журі зазначило, що українська письменниця змогла "різноманітно і вражаюче намалювати широку панораму України ХХ століття", а також підкреслило "винахідливість та амбітність" Андрухович. Журі додало, що в книзі йдеться про "травматичні етапи історії, які сформували колективну пам'ять українців: війна на сході України, Голокост і сталінізм".

Перекладачів відзначать за майстерність, з якою вони відтворили "розмаїті мовні регістри "Амадоки". "Вони передали історичні голоси й тональності 100-річної давнини, різноманітні розповідні конструкції, невимушені або ненадійні, прості або витончені, сковані історичними жахіттями або наснажені пошуками власного щастя", – пояснило журі.

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Роман "Амадока" охоплює три проміжки історії України: перші десятиліття ХХ століття, Голокост у західних регіонах країни в роки Другої світової війни і сьогоднішню війну з Росією. За словами Андрухович, це "суб'єктивний зліпок української історії ХХ століття". Це третій роман письменниці. Він вийшов у 2020 році у "Видавництві Старого Лева".

У 2023 році за роман "Амадока" Андрухович відзначили премією імені Шолом-Алейхема.