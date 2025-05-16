До триріччя служби Сашко Положинський випустив новий альбом

Український військовослужбовець та засновник гуртів "Тартак" та "Був’є" Сашко Положинський випустив новий альбом "ЗСУВ" вперше за три роки. Він складається з 18 пісень.

Про це повідомив співак на своїй сторінці у Facebook.

"Неважко помітити, що, переставивши одну літеру, роблячи такий собі «літерний» зсув, легко отримуємо "ВЗСУ" – всі пісні написані мною в ЗСУ. Але звісно – назва ховає в собі й інші сенси.

І в кожній пісні цього альбому є часточка мене, і кожного з моїх побратимів, і усіх знайомих військових - живих і, на жаль, загиблих, і кожного захисника чи кожної захисниці України, чиї дописи або відео я зустрів в інтернеті", – написав Олександр.

Одна із пісень в цьому альбомі записана з військовим Андрієм Підлужним, який нині перебуває на Донеччині.

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Альбом мав вийти ще у 2023 році та мати всього 12 пісень, однак через службу Положинського плани змінилися.

Обкладинка нового альбому Сашка Положинського Олександр Положинський/Facebook

Окрім релізу нового альбому, 16 травня – третя річниця відколи Положинський у ЗСУ. У цей день 2022 року він потрапив у новостворений 47-й батальйон.

За цей час він встиг записати та випустити кілька пісень, зокрема "Як Ти Там?", "Черешні", присвячену своїй бригаді, "Спалахи" та "Час" у дуеті з Тарасом Петриненком.

"В червні 2024-го, перебуваючи у відпустці в рідному Луцьку, на студії в Романа Сороки я почав записувати ще чотири нових пісні. Ми зробили базову роботу, потім Романа мобілізували до лав НГУ, тож завершили роботу над цими піснями аж на початку травня цього року, коли Роман отримав змогу піти у відпустку", – пояснив Положинський.

За словами співака, деякі незаписані пісні втратили актуальність і від них довелося відмовитися, а деякі навпаки – додав.

Далі процес затягнувся через брак коштів. Коли Положинський отримав грант KSE Foundation "Talents for Ukraine" – у лютому зміг дописати останні шість пісень.

Альбом записали у ФДР Студіо.

"Є в альбомі простіші тексти, є складніші. Є доволі прямолінійні, є з кількашаровими змістами. Є доволі сумнівні рими, є навіть такі, з яких можна кепкувати – наприклад, "що – ніщо" – але є й доволі хороші. Є пісня, в якій римування йде аж через 4 рядки і складається враження, що там взагалі все не римовано.

Але я все одно вважаю його дуже хорошим. І я дуже його люблю. Цей свій новий альбом. Вісімнадцятий альбом з вісімнадцяти пісень", – описав Положинський свій альбом.

Сашко Положинський підрахував, що нині він має 10 альбомів "Тартака", три альбоми "Був’є", три – "Ол.Ів.ʼЄ" та ще два альбоми соло. Наразі новий альбом "ЗСУВ" можна знайти на різних музичних платформах.