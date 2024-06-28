Зі Spotify зникли пісні російських співаків-пропагандистів

Зі стрімінгового сервісу Spotify зникли пісні кількох російських співаків, що потрапили під санкції за підтримку розв'язаної Кремлем війни в Україні.

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Серед них – Олег Газманов, Поліна Гагаріна, Shaman, Юлія Чичєріна, Григорій Лєпс, гурт "Любе" та деякі інші виконавці. Всі вони підтримують політику російського лідера Владіміра Путіна.

Раніше проти багатьох з цих виконавців США та Євросоюз запровадили санкції.

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Наразі невідомо, чи це сам сервіс видалив пісні російських співаків-пропагандистів, чи це результат стороннього зламу серверів.

Spotify – це найбільший у світі сервіс стрімінгових трансляцій. Був заснований у 2006 році в Стокгольмі. Станом на квітень 2024 року кількість його користувачів сягає 615 мільйонів людей щомісяця.

У 2015 році Spotify відмовився від планів запуститися в Росії, втім ще через п'ять років – у липні 2020 року – сервіс таки запрацював. У квітні 2022 року зупинив роботу в РФ через повномасштабне вторгнення в Україну. Пізніше компанія офіційно закрила свій російський офіс.