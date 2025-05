Над фільмом про Бітлз працюватимуть сценаристи "Юнацтва" та "Конклаву"

Сценарій до фільмів про The Beatles писатимуть лауреати премії "Тоні" Джез Баттерворт ("007: Спектр"), Джек Торн ("Юнацтво") та Пітер Строган, який отримав "Оскар" за сценарій "Конклаву".

Про це повідомляє Deadline.

Наразі невідомо, чи кожен писатиме до свого фільму сценарій, чи це буде колективна робота над усіма чотирма фільмами.

Це унікальний випадок, коли усі чотири члени гурту та їхні нащадки надали повне право на використання музики та історії життя артистів для написання сценарію та саунддизайну фільмів.

Учасників гурту зіграють: Пол Мескаль у ролі бас-гітариста Пола Маккартні, Баррі Кеоган зіграє барабанщика Рінго Старра, Гарріс Дікінсон – соліста Джона Леннона, а Джозеф Квінн – гітариста Джорджа Гаррісона.

Режисер фільму Сем Мендес розповів, що планує зробити чотири фільми, які вийдуть майже одночасно у квітні 2028 року. Кожна стрічка розповідатиме про одного учасника легендарного гурту.

"Кожен з них буде розкритий з особливої точки зору. Вони перетинаються по-різному – іноді зустрічаються, іноді ні. Це чотири дуже різні людини. Можливо, це шанс зрозуміти їх трохи глибше. Але разом усі чотири фільми розкажуть історію найвеличнішого гурту в історії", – розповів Мендес.

Повернення ажіотажу навколо The Beatles

Наприкінці 2023 року гурт The Beatles оголосив про випуск "фінальної пісні" – останньої музичної композиції, яку записали усі учасники "Ліверпульської четвірки".

Перші такти пісні під назвою Now And Then написав лідер гурту Джон Леннон 45 років тому – в 1978 році. Втім, роботу над нею завершили лише 2022 року – Маккартні та Старр дозаписали її у студії.

У 1978-му Леннон записав демо з вокалом і фортепіано у себе вдома в Нью-Йорку. Після його смерті вдова музиканта Йоко Оно передала касету із записом решті учасників гурту. На ній також містилися демо-записи пісень Free as a Bird та Real Love – їх завершили та випустили у 1995 і 96 роках. Тоді вони стали першим "новим" матеріалом The Beatles за 25 років.

Попри розпад у 1970 році, записи гурту залишаються найбільш продаваними у Британії за всі часи. Наразі лише двоє з учасників. Джон Леннон був убитий у 1980 році, а Гаррісон помер від раку у 2001 році.

Фільми про The Beatles виходять з 90-х років. Стрічка Ієна Софтлі "Backbeat", що вийшов на екрани 1994 року, розповідав про їхню ранню кар'єру в гамбурзьких клубах. У фільмі Саманти Тейлор-Джонсон "Стати Джоном Ленноном" 2009 року історія заглиблюється в ранні роки Леннона та його сімейні стосунки, а також документує його знайомство з Маккартні та Гаррісоном.

У 2011 році Мартін Скорсезе зняв документальний фільм під назвою "Джордж Гаррісон: Життя в матеріальному світі", до якого увійшли інтерв'ю учасників гурту, що залишилися в живих, а також архівні матеріали.

У 2021 році режисер "Володаря перснів" Пітер Джексон відновив понад 50 годин уривків з документального фільму про Бітлз 1970 року Let It Be for Get Back, що складається з трьох частин. Епічний фільм, який тривав майже сім годин, пролив нове світло на стосунки між Маккартні та Ленноном до розпаду гурту в 1970 році.

