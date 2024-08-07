Бібліотеки навчають популяризувати здоров'я на онлайн-курсі

Так виглядає куточок здоров'я в одній з громад.

Благодійний фонд "Бібліотечна країна" спільно з освітньою платформою "Відкритий університет Майдану" випустили курс для бібліотекарів, активістів, освітян та медиків – "Бібліотеки для здоров'я громад". Його метою є поширення знань про здоров’я людини завдяки книжкам.

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В коментарі УП.Культура одна з лекторок курсу, а також співзасновниця "Бібліотечної країни" Тамара Сухенко розповіла, що навчання розробили за результатами проєкту "Охорона здоров'я та профілактика захворювань через бібліотеки та літературу" у 20 громадах Львівської, Рівненської, Полтавської, Дніпропетровської областей. Завдяки цьому дослідженню протягом 2022-2024 років змогли створити алгоритм створення "Здорових бібліотек".

Курс складається з трьох модулів: в першому сфокусувалися на викликах під час війни щодо збереження здоров’я нації, у другому висвітили 7 складників "Здорової бібліотеки", а в третьому поділилися успішним досвідом українських бібліотек – зокрема Дрогобича, Диканьки, та можливостями співпраці із Національною науковою медичною бібліотекою України.

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В навчанні за лінком можуть взяти участь усі охочі. Всього курс складається з 18 лекцій. Серед них, зокрема, такі теми:

Профілактика здоров'я через бібліотеки: міжнародний досвід.

Здорові книги - підходи до формування книжкових полиць

Партнерство зі школами. Як разом ростити здорових дітей

Бібліотерапія: можливості та підходи

Як ділиться Тамара Сухенко, в першу чергу курс створили для того, щоб бібліотеки змогли інтегруватися в життя громад та поширювали досвід профілактики здоров'я в Україні.

Для "Здорових бібліотек" закупили 1200 книг. Тамара Сухенко

Бібліотеки можуть закривати інформаційні потреби людей в питаннях екології, здоров’я, туризму, психосоціальної підтримки. Також бібліотека має багато можливостей для кроссекторальних ініціатив.

Наприклад, туди можна запрошувати лікарів, авторів книжок про здоров’я, проводити креативні заходи та уроки, курси першої домедичної допомоги, а також облаштовувати куточки здоров’я. Крім того, бібліотеки дозволяють приймати ветеранів та членів їх сімей.

"Спілкуючись з публічними бібліотеками ми усвідомили, що багатьом людям простіше прийти поміряти тиск в бібліотеку ніж в амбулаторію, бо тут менш тривожно. Ще те, що медичний та спортивний інвентар, нові книги та інформаційні плакати приваблюють нових відвідувачів, які стають читачами", – додала дієвиця.

Про культуру читання в Україні

Дослідження, яке провів Український інститут книги, свідчить, що річні прибутки у книгарів виросли вдвічі проти 2022 року, й навіть трохи більше ніж втричі з 2021 року. Втім, тиражі у видавців скоротились на половину з різних причин від початку повномасштабного вторгнення: мобілізація співробітників, знищення виробництв, зміни у фінансуванні.

За перший квартал 2024 року більшість великих видавництв заробили більше в порівнянні з тим самим періодом у 2023 році. У п’ятірку найприбутковіших потрапили "Клуб сімейного дозвілля" (КСД), "Видавництво Старого Лева", "Наш формат", "Ранок" та "Освіта". Серед тих, хто заробив менше, ніж минулоріч – АБАБАГАЛАМАГА, Vivat та "Оріон".

Також держава розпочала програму субсидій для книгарень, а також розробку сертифікатів для 18-літніх. Вже 17 травня Президент України Володимир Зеленський підписав відповідний закон. Сума сертифікату для молоді складає 908 гривень.