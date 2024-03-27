Суд повернув у державну власність Успенський собор на Черкащині

Київська митрополія Української православної церкви Московського патріархату зобов’язана повернути в державну власність об’єкт культурної спадщини національного значення – Успенський собор ХІІ століття у місті Канів на Черкащині.



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Про це повідомив Офіс Генерального прокурора.

Рішення прийняли після позову Смілянської окружної прокуратури Черкаської області. Суд задовольнив заяву, тепер її мають дотриматися виконавчий комітет Канівської міської ради і Київської митрополії УПЦ (МП).

Розписи у соборі Landmarks.In.Ua

Стародавній храм часів Київської Русі передали у власність УПЦ (МП) у 2003 році. Тоді міськрада Канева дозволила релігійній громаді оформити право власності на археологічну пам’ятку

“Прокурори у суді довели незаконність передачі будівлі Успенського собору. Адже законодавством встановлено пряму заборону відчуження пам'яток культурної спадщини, які перебувають у державній власності”, – наголосили в Офісі Генерального прокурора.

Через це суд визнав незаконним рішення виконкому Канівської міськради, скасував свідоцтво про право власності на будівлю і державну реєстрацію речового права на об’єкт культурної спадщини національного значення.

Про Успенський собор у Каневі

Успенський собор Святого Георгія – стародавній храм часів Київської Русі, побудований у 1144 році князем Всеволодом Ольговичем. Храм зберіг характерні архітектурні елементи того часу.

Будівля зазнала руйнувань у 1240 році під час навали монголо-татар. У 16 столітті його відновили коштом запорозького козацтва, й служили панахиду за страченим у Львові кошовим отаманом Іваном Підковою. Вдруге собор постраждав після нападу турків і кримських татар у 1678 році. Тривалий час будівля була в руїні, на початку 19 століття він здобув свій сучасний вигляд.

Також панахиду в Успенському соборі служили по Тарасові Шевченку. Дві доби там зберігалася домовина з прахом кобзаря, а після служби відправилась на Чернечу Гору.

Пам'ятна таблиця на згадку про перебування труни з прахом Тараса Шевченка у Георгіївському соборі

В часи Другої світової війни, як зазначає Велика українська енциклопедія, радянська влада закрила собор, влаштувавши в ньому склад солі. Службу в храмі відновили у 1941–1961 роках. Згодом у приміщенні собору функціонував Канівський музей народного декоративного мистецтва. Від 1993 року храм передали релігійній громаді.

Зараз, за даними Офісу Генерального прокурора, орієнтовна вартість будівлі Успенського собору становить понад 8,5 млн грн.