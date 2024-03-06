Архітектурному ансамблю Софії Київської тепер не загрожує забудова – МКІП

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва повністю відмовив у вимогах забудовника на “реконструкцію” готельно-офісного комплексу Прага. Будівля знаходиться неподалік Софіївського собору – в буферній зоні ЮНЕСКО – та загрожувала зміні візуального сприйняття архітектурного ансамблю.



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Про це повідомила пресслужба МКІП.

У вівторок, 5 березня, Шостий апеляційний суд скасував рішення Окружного адміністративного суду, яке підтримувало вимоги приватне акціонерне товариство “Л-Капітал”, забудовника “Праги”. Раніше забудовник просив визнати протиправною відмову на реставрацію і реконструкцію будівлі, а також вимагав дозволити проведення будівельних робіт.

Готельно-офісний комплекс "Прага" Відкриті джерела

“Проведення реставрації нежитлових будівель на вулицях Володимирській, 36 та Золотоворітській, 11 у запланованому вигляді призвело б до негативного впливу на візуальне сприйняття об’єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – компонента «Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди», але у МКІП були відсутні законні підстави для погодження такого проєкту”, – зазначили у МКІП.

Також там наголосили, що забудова могла б порушити “гармонійну історичну вісь” Золотоворітської і заважати перспективному виду на дзвіниці Софії Київської.

До розгляду справи долучили Кабінет міністрів України, а також Департамент охорони культурної спадщини КМДА.

Справа готельно-офісного комплексу “Прага”

У 2015 році Комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО наклав мораторій на будівництво у буферних зонах пам’яток зі статусом всесвітньої спадщини. Це стосувалося архітектурного ансамблю Софіївського Собору, а також Києво-печерської Лаври.

Готель "Прага", старовинне фото. Ірина Федорів

Того ж року “Л-Капітал” розпочав “реконструкцію” чотириповерхової будівлі за вулицею Золотоворітська, 11 та зводив надбудову 8 поверху будинку на Володимирській, 36. ЮНЕСКО закликало уникнути цих будівельних процесів та зберегти оригінальну композицію комплексу.

У березні 2020 року ПрАТ «Л-Капітал» звернулося до Окружного адміністративного суду міста Києва з позовом до МКІП (тоді – Міністерство культури України), щоб скасувати заборону на реконструкцію комплексу “Прага”. Окружний адміністративний суд від 18 серпня 2020 року повністю задовольнив позовні вимоги компанії.

МКІП оскаржував судові рішення, пов’язані з цією справою, в апеляційному та касаційному порядку. Як зазначили у пресслужбі, попри висновки ЮНЕСКО та заборони, будівельники продовжували втілювати свій проєкт і звертались до поліції з вимогою розпочати кримінальне провадження проти МКІП.

Готель “Прага” був зведений у 1880 році за проєктом російського архітектора німецького походження архітектора Олександра-Петра-Андріана Шіле. З того часу там функціонував прибутковий будинок, готель та приватний комерційний банк.

Як писала громадська діячка Ірина Федорів, в готелі свого часу жив чеський письменник та сатирик Ярослав Гашек, який написав роман “Пригоди бравого вояка Швейка під час війни”. Також в будівлі проживав Симон Петлюра.