Сумський національний театр припиняє показувати вистави через безпекову ситуацію

Сумський національний театр імені Щепкіна достроково припиняє театральний сезон на великій сцені через небезпеку в області. Наразі відмінили 3 вистави, а кошти за них мають повернути глядачам.

Про це повідомила команда театру.

"Через нестабільну безпекову ситуацію в місті ми змушені скасувати до кінця 92-го театрального сезону вистави на великій сцені".

Відмінили покази "Аліси в Дивокраї" 26 червня, "Багато галасу з нічого" Луганського облтеатру 27 червня, а також "Тіні забутих предків" 4 та 5 липня.

Водночас, усі інші вистави все ще можна відвідати на Малій та Експериментальній сцені. Також "Тіні забутих предків" можна буде побачити на гастрольному показі у київському театрі Франка

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Останні кілька тижнів Сумщина, на території якої тривалий час не відбувалися інтенсивні бойові дії, майже щодня з'являється в оновленнях мапи DeepState. Про це в тексті розповідала журналістка Української правди Ольга Кириленко.

"За останні кілька місяців Росія окупувала до десятка дрібних сіл на сумському кордоні й намагається дотягнутися до трьох важливих для логістики Сил оборони населених пунктів: Юнаківки, Писарівки та Хотіні", – повідомила Кириленко.

Призупинення культурних подій через безпеку

Кілька днів тому письменник та військовослужбовець Віталій Запека повідомив, що перший книжковий фестиваль у Полтаві буде перенесений саме через заходи безпеки для учасників та відвідувачів.

Запека в коментарі Читомо раніше розповідав, що фестиваль фокусуватиметься виключно на українській літературі, без жодної перекладної. Фокус був поставлений на спілкуванні авторів з читачами.

Наразі дати проведення невідомі.