Технічний склад гурту "МУР" мобілізували під час туру

Весь технічний склад проєкту "МУР" мобілізували під час всеукраїнського туру. Музиканти повідомили, що це сталося перед концертом 18 вересня в Ужгороді. В обласному ТЦК заявили, що це сталося в іншому населеному пункті за день до концерту.

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Про це учасники проєкту "МУР" повідомили в Instagram.

"ТЦК мобілізували весь технічний склад нашої команди. Перед виставою в Ужгороді зараз. Актори збирають декорації, організатор туру стає за світлову пушку, кабелі звуку під'єднують до місцевої системи, що робити далі по туру – ми не знаємо. Але ми дізнаємось. І вирішимо це питання", – йдеться у сторіс гурту.

Зрештою концерт в Ужгороді відбувся, хоча і з затримкою. "Дякуємо! Сьогоднішню виставу ми запам'ятаємо надовго", – написав гурт після виступу.

Також там додали, що всі майбутні вистави туру відбудуться за розкладом. Сьогодні ввечері виступ гурту має пройти в Івано-Франківську.

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У Закарпатському обласному ТЦК та СП в коментарі "Громадському" заявили, що інформація, яку поширив "МУР", не відповідає дійсності. Затримання, уточнили в ТЦК, сталося за день до концерту, 17 вересня, в іншому населеному пункті. Також там додали, що права на відстрочку від призову за мобілізацією у технічної команди гурту не було.

Пізніше представники "МУР" уточнили, що їхніх колег мобілізували, коли вони їхали до Ужгорода після вистави у Чернівцях. "Група в складі 5 людей з честю виконують свій обов'язок, наразі проходячи навчання в навчальному центрі в Житомирі", – додали музиканти.

Про гурт МУР

МУР – український гурт, що виник після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До його складу входять: Олександр Хоменко (тексти, речитатив), Віктор Ткаченко (тексти, музика, саундпродакшн) і Микола Шмундир (речитатив, піар).

"До 24 лютого багато хто з нас слухав російську музику, обожнював російську літературу, кіно… Й не бачив у цьому проблеми. Але зараз не можна просто сказати: "Ми більше так не будемо!" – треба щось робити, робити заради власної культури, історії, нації…" – розповідали раніше учасники гурту виданню Музвар.

Гурт взяв собі за мету створювати пісні на вірші українських поетів та письменників. Крім того, вони створюють документальні відео про історію української літератури та музики: про пісню "Щедрик", Тичину, Багряного, Стуса й Симоненка.

Влітку 2022 року гурт дав свій перший сольний концерт і випустив свій перший альбом МYR vol.1. Восени 2022 року вийшов другий альбом "Захалявна книжечка".

Та найбільшої популярності гурту приніс альбом-мюзикл про поетів Розстріляного відродження і мешканців Будинку "Слово" – Ти [Романтика].