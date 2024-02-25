Наша Леся: міфи, факти і твори

Велика хвора, яка попри нестерпні муки крізь століття гордо промовляє: “Contra spem spero!” – “Без надії сподіваюсь!”.
А ще – “чи не єдиний мужчина на всю новочасну соборну Україну”, якщо вірити Франкові.
А ще – “єдиний мужчина”, якого – якось так вже повелося – ми звикли поблажливо називати просто “Леся” (погодьтеся, важко уявити, як Великого Кобзаря раптом починають називати “нашим Тарасиком”).
А ще… А що ще? Здається, усе.
Дійсно, здається це і є все, що знає про видатну драматургиню, поетку, перекладачку, публіцистку, критикиню, збирачку фольклору, активну громадську та культурну діячку пересічний українець.
На честь Дня народження Лесі Українки, ми пропонуємо дізнатися більше про цю непересічну особистість за допомогою тесту, який для УП. Культура склала літературна оглядачка Аріна Кравченко.
Яке місце Леся Українка вважала своєю малою Батьківщиною?
Якого класика НЕ перекладала Леся Українка?
Ще підліткою Леся Українка написала підручник з…
Леся Українка писала “Лісову пісню” близько…
Скільки томів складає повне зібрання творів Лесі Українки?
Оберіть авторку, яка НЕ публікувалася у жіночому альманасі “Перший вінок” (1887) разом із Лесею Українкою? (Підказка: літературознавиця Соломія Павличко висунула теорію про романтичні стосунки між цими письменницями)
Який текст Лесі Українки відома сучасна українська письменниця Оксана Забужко називає “українською легендою про Ґрааль”?
Назва тексту, який Леся Українка написала за одну ніч біля ліжка коханого, який помирав.
Назва драми, де Леся Українка докорінно переосмислює класичний європейський сюжет, перетворюючи “вічного спокусника” на спокушену жертву?
Драма, у якій Леся Українка оприявнила цивілізаційну вищість українки, яка потрапляє до Москви.
Серед незавершених творів Лесі Українки: