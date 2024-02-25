Наша Леся: міфи, факти і твори

"Камінний господар" Леся Українка написала твір "Одержима" біля ліжка смертельного хворого Сергія Мержинського. Пізніше про це вона писала у листі до Івана Франка: "…я її в таку ніч писала, після якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть писала, не перетравивши туги, а в самому її апогею. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти: J'en ai fait un drame". "Одержима" Леся Українка написала твір "Одержима" біля ліжка смертельного хворого Сергія Мержинського. Пізніше про це вона писала у листі до Івана Франка: "…я її в таку ніч писала, після якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть писала, не перетравивши туги, а в самому її апогею. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти: J'en ai fait un drame". "Руфін і Прісцілла" Леся Українка написала твір "Одержима" біля ліжка смертельного хворого Сергія Мержинського. Пізніше про це вона писала у листі до Івана Франка: "…я її в таку ніч писала, після якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть писала, не перетравивши туги, а в самому її апогею. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти: J'en ai fait un drame". "Осіння казка" Леся Українка написала твір "Одержима" біля ліжка смертельного хворого Сергія Мержинського. Пізніше про це вона писала у листі до Івана Франка: "…я її в таку ніч писала, після якої, певне, буду довго жити, коли вже тоді жива осталась. І навіть писала, не перетравивши туги, а в самому її апогею. Якби мене хто спитав, як я з того всього жива вийшла, то я б теж могла відповісти: J'en ai fait un drame".