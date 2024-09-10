Оголосили лавреатку Премії імені Василя Стуса 2024 року

Цьогорічною Премією імені Василя Стуса відзначили директорку Харківського літературного музею Тетяну Пилипчук. Члени журі Премії оголосили ім’я лавреатки під час урочистої церемонії, яка відбулася 10 вересня у Києво-Могилянській Бізнес-Школі.

Стежте за найважливішими подіями української культури в Telegram i WhatsApp !

Лавреатка отримала грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим.

“Чи було страшно нашим шістдесятникам опинитись у нелюдських умовах радянських таборів, не бачити своїх рідних, не мати можливості виховувати дітей? Думаю, так. Та в ситуації граничного досвіду очевидним стає те, що насправді важливо. Не гідно було боятись, коли забирали власну гідність. Чи страшно нам сьогодні? Так.

Але ми теж обрали не боятись. І мені здається, що нам сьогодні трішечки легше, тому що у нас є наша історична і культурна спадщина – і українських 1920 х, і українського руху опору 1960 х. Ми її змогли зберегти попри всі численні спроби росії знишити наші твори і наших авторів. І такі премії – Василя Стуса, або Юрія Шевельова – це теж про спадковість і збереження памʼяті”, – сказала Тетяна Пилипчук під час церемонії.

ВІДЕО ДНЯ

Лауреатка Премії імені Василя Стуса отримала грошову винагороду та статуетку, розроблену дизайнером Дмитром Покрасьоном та скульптором Станіславом Кадочниковим. Кирило Русанівський

Лавдацію – промову про внесок і роль лавреата – виголосила журналістка, телеведуча, Віцепрезидентка Українського ПЕН, членкиня журі Премії Стуса-2024 Мирослава Барчук.

“Є люди, які скромно, без зайвого галасу і шуму, роблять надзвичайно важливі речі, дають імпульс цілій спільноті, роками плекають культурне середовище міста, реалізують дуже важливі проекти й ініціативи. Такою людиною є Тетяна Пилипчук. Існує відоме античне поняття genius loci – геній, дух місця. Цей невловимий, але відчутний дух Харківського міського середовища формує і втілює Тетяна Пилипчук. Цей дух виникає там, де Тетяна перетинається з Харковом”, – підкреслила журналістка.

Лавдацію виголосила журналістка і телеведуча Мирослава Барчук. Кирило Русанівський

Хто така Тетяна Пилипчук

Тетяна Пилипчук – культурна менеджерка і волонтерка, директорка Харківського літературного музею, дослідниця української літератури 1920-х – 1930-х років.

З 2022 по 2024 роки вона курувала фестиваль "Пʼятий Харків", з 2021 року організовує роботу Харківської мистецької резиденції "Слово".

"Протягом років незалежності ЛітМузей зробив величезний внесок у збереження і поширення пам’яті про українських митців 1920-х та дисидентів радянського періоду. З 2022 року музей є частиною спільноти, яка оберігає місто і об’єднує військових, митців і волонтерів", – розповіли в Українському ПЕН.

Про премію Василя Стуса

Премія імені Василя Стуса – одна з найдавніших українських премій у царині культури. 1989-го року її заснувала Українська асоціація незалежної творчої інтелігенції на чолі з Євгеном Сверстюком. Починаючи з 2016 року, Український ПЕН, Києво-Могилянська Бізнес-Школа та видавництво "Дух і Літера" продовжили цю ініціативу.

Цьогоріч до складу журі увійшли:

філософ та голова Українського ПЕН Володимир Єрмоленко;

дослідниця та професорка НаУКМА, Варшавського університету Оля Гнатюк;

есеїст та перекладач Юрко Прохасько;

декан Києво-Могилянської Бізнес Школи Олександр Саврук; літературознавиця Елеонора Соловей;

головний редактор видавництва "Дух і Літера" Леонід Фінберг;

лавреат Премії імені Василя Стуса за 2023 рік Сергій Буковський;

літературознавиця, культурологиня Тамара Гундорова;

журналістка, телеведуча Мирослава Барчук.

Премію імені Василя Стуса щороку вручають літераторам, митцям, режисерам, музикантам, культурним менеджерам, громадським діячам за внесок в українську культуру й стійкість громадянської позиції.

З часу заснування Премії її отримали понад 70 українських митців, зокрема Сергій Буковський, Опанас Заливаха, Михайлина Коцюбинська, Василь Овсієнко, Іван Світличний, Мирослав Маринович, Євген Захаров, Володимир В’ятрович, Марія Бурмака, Сашко Положинський, Святослав Вакарчук, Тарас Компаніченко, Олександра Коваль, Сергій Жадан, Борис Ґудзяк, Влад Троїцький, Ахтем Сеітаблаєв, Тарас Возняк, Віталій Портников.