Міністр культури закликав спростити для українських митців поїздки за кордон

Міністр культури та стратегічних комунікацій Микола Точицький закликав створити умови, які полегшать для митців подорожі за кордон з метою популяризації України.

Про це він повідомив під час форуму "Україна відкрита світу", пише "Укрінформ".

"Завдання міністерства – створити умови, щоб кожен митець міг спокійно і на основі прозорих правил здійснювати свої поїздки", – зазначив Точицький.

Міністр також підкреслив, що західні партнери готові підтримувати фінансування таких культурних ініціатив.

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За його словами, важливо навчитися правильно формулювати стратегію поїздок і переконувати міжнародних колег у необхідності фінансової підтримки.

"Нам потрібно чітко розуміти, чого ми хочемо досягти від тієї чи іншої поїздки та як зробити це можливим за рахунок підтримки наших партнерів", – підкреслив Точицький.

Раніше ми розповідали про зміни, перейменування та нові призначення, які торкнулися Мінкульту.