Звільніть ментальний простір для складних творів: ТОП-10 книжок, які варто взяти у відпустку

Відпустка – це не лише фізична подорож, а й можливість зробити собі діджитал-перерву й звільнити ментальний простір, щоб зануритися в інший світ – літературний. На відпочинку можна читати все, що завгодно: від романтичних історій до детективів і трилерів. А можна нарешті знайти кілька днів для тих, на які зазвичай годі виокремити час і сили серед робочої рутини.

Літературна оглядачка УП.Культура Наталія Колегіна зібрала дев’ять книжок, які стануть захопливою інтелектуальною пригодою, а їхні персонажі та персонажки – гарною компанією на відпочинку.

Є тут зразкова літня пара, чиєму коханню позаздрили б Ромео і Джульєтта. Є чоловік, який хоче мати дитину без дружини, а є той, який залишив кохану, хвору на туберкульоз, і розпочав нове життя. Є жінки-борчині, жінки-сестри, та, кому коханий розбиває серце, а ще та, якій сниться окапі, що віщує смерть.

Кадзуо Ішіґуро "Похований велетень"

Роман "Похований велетень" від нобеліата з літератури за 2017-й – це загорнуті у фентезійну форму роздуми про забуття особисте й колективне, а також про взаємодію з Іншим, війну та примирення. Містична історія у сетингу середньовічної Англії.

Щось химерне діється: ландшафти огортає імла, а люди потроху усе забувають: від подій давнього минулого до того, що відбулося з ними буквально годину тому. Подружжя стареньких бритів Акселя та Беатрис вирушають до сина в сусіднє село. Дорогою вони зустрічають двох саксонців – воїна та хлопця, якого вкусила дракониха. Герої мандрують, а разом з тим намагаються збагнути, яким було їхнє минуле та яке майбутнє на них чекає.

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Кадзуо Ішіґуро "Похований велетень"

Оксана Забужко "Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"

У добірній короткій прозі інтелектуалка Оксана Забужко проговорює важливі питання, які стосуються ідентичності – і національної української, і жіночої.

В оповіданнях і повістях, написаних у відтинку тридцяти років, Забужко створює простір для звучання різних жіночих голосів, транслює й осмислює різноманітні жіночі ролі й досвіди: доньки, сестри, матері, дружини, подружки та наставниці.

Є тут спрагла життєвих випробувань юнка, яка заводить роман зі значно старшим од неї чоловіком і тепер прагне розриву (оповідання "Отже, це злива").

Є жінка, яка горює за втраченою в дитинстві чи пак ще не народженою сестрою, якій не стало місця у сім'ї через її власну присутність ("Сестро, сестро").

Є зріла жінка, яка має за плечима чималий багаж викликів і здобутої завдяки їм мудрості й водночас намагається порозумітися із власною 17-річною донькою, яка дорослішає й робить перші важливі вибори ("Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"). Ці та інші персонажки борються, ставлять питання до світу й шукають відповідей, а за цим страшенно цікаво спостерігати.

Оксана Забужко "Після третього дзвінка вхід до зали забороняється"

В. Домонтович "Доктор Серафікус"

Майстерний творець інтелектуальних текстів В. Домонтович вигадав на позір нудного, а насправді навдивовижу цікавого персонажа – доктора Комаху. Це класичний кабінетний вчений, який не має лібідо й не прагне нічого, окрім продуктивної роботи дослідника. Хоча ні, у нього є велика амбіція – стати батьком дитини без жінки. Незвично, правда ж?

У Доктора Серафікуса є п’ятирічна товаришка Ірця, з якою йому значно цікавіше, ніж із жінками свого віку. Однак на Комаху чекає великий роман, у нього з’являється жінка, а найгарячіша київська femme fatale Вер жагуче прагне, щоб вчений звернув на неї увагу.

Крім сюжету про Комаху, на сторінках роману В. Домонтович пропонує нам безліч питань, щоб поміркувати на дозвіллі – тим-то й інтелектуальний текст!

В. Домонтович "Доктор Серафікус"

Валер’ян Підмогильний "Невеличка драма"

Це мав бути перший текст у доробку Валер’яна Підмогильного, але хаос творчості й кінолихоманка змусили його перейти від одного сюжету й створити інший – роман "Місто", який і прославив Підмогильного як творця яскравого урбаністичного тексту. Але першою була задумана "Невеличка драма" – глибоко психологічна книжка, яка вартувала авторові великих зусиль у творчому пошуку.

Головна героїня тексту Марта Висоцька – зразок нової жінки, яка прагне професійної реалізації, фінансової незалежності, поваги й прихильності чоловіків, а разом з тим і цілком романтичного й палкого чуттєвого переживання. Її обранець Юрій Славенко – людина науки, біохімік, який опирається на холодний розрахунок і логіку.

Але у Марти є ще один залицяльник – інженер і соціаліст Дмитро Стайничий, пародія на ідеального соцреалістичного героя. У "Невеличкій драмі" немає розлогого динамічного сюжету, але є виразна еволюція почуттів героїв – від закоханості й жадання до притлумлення, від надії до розбитого в друзки серця. Драма, начебто, невеличка, та все-таки великого масштабу.

Валер’ян Підмогильний "Невеличка драма"

Вірджинія Вулф "Орландо"

Цікаво: як і "Невеличка драма", роман "Орландо" був опублікований у 1928-му. Це досить зрілий текст у доробку британської ікони фемінізму й блискучої модерністки Вірджинії Вулф. Історія про загадкового/у Орландо триває 300 літ, а герой змінює стать на жіночу. Граючись зі статями, соціальними ролями й експериментуючи з літературною формою, Вулф створює оригінальний та гостроцікавий текст, у якому постають питання гендерної ідентичності, ролі жінки у суспільстві та гомосексуальних стосунків.

Сучасники й сучасниці письменниці читали "Орландо" як пліткарський роман, адже прототипкою головних героя/героїні стала Віта Секвілл-Вест, з якою у Вірджинії Вулф були стосунки упродовж 10 років. Для сучасних читачів і читачок "Орландо" стане захопливою літературною пригодою, де розкіш і розмах вікторіанської епохи переплітаються із модерними віяннями XX століття. Плавний і магнетичний текст Вулф здатний доторкнутися до чогось глибокого й тендітного всередині нас. А є ще прекрасна екранізація за участі харизматичної Тільди Свінтон!

Вірджинія Вулф "Орландо"

Ольга Кобилянська "Царівна"

Один із найважливіших текстів у доробку класикині – повість "Царівна" – це не лише твір зі шкільної програми, а й важливий текст у каноні української літератури. З дитинства німецькомовна Ольга Кобилянська вже дорослою опанувала українську й стала писати нею, але що важливо – мала доступ до важливих німецьких літературних шедеврів в оригіналі, на які й взорувала. У "Царівні" багато від європейського романтизму. Так, наприклад, героїня Наталка Верковичівна – інакша серед своїх, сирота, мрійлива читачка, молода жінка, яка прагне щирого кохання, реалізації у творчості незалежності від чоловіків та гнітючих суспільних норм. Її обранцем стає палкий борець Василь Орядин, який хоче вивчитись на адвоката й стати захисником інтересів народу. Скільки молодечого максималізму, скільки віри у високі ідеали! Що стане з ними, коли Наталці й Василеві доведеться зіткнутися із жорстокою реальністю – чи розіб’ються їхні високі поривання? Чи вдасться їм бути разом?

"Царівна" – тендітний й у дечому філософський текст, який апелює до чуття й розуму водночас. Неможливо не вболівати за героїню, бажаючи історії ідеального романтичного фіналу.

Ольга Кобилянська "Царівна"

Макс Фріш "Штіллер"

Головного героя містера Вайта, насправді ж – скульптора Анатоля Людвіга Штіллера – підозрюють у скоєнні злочину. Що він зробив? Покинув дружину Юліку, хвору на туберкульоз, і вигадав собі нову ідентичність. Назвався містером Вайтом, тобто білим, щоби розпочати життя з чистого аркуша. Штіллер з німецької значить "тихий", а нашому героєві набридло мовчати. Власні думки й поневіряння він записує у щоденник, який і постає перед очима читачів і читачок. Пишучи його, Вайт-Штіллер прагне створити нову історію про себе. Зрештою, героєві доведеться зіткнутися з власним минулим й прийняти його, щоб рухатися далі. Чи вдасться йому? "Штіллер" – це глибокий і нетривіальний текст про відмову від старої ідентичності й пошук нової, спроби змінити спосіб, у який суспільство бачить людину й подати нову лінзу, новий кут зору на себе як особистість.

Макс Фріш "Штіллер"

Джон Ірвінг "Правила будинку сидру"

Закоханий у творчість Чарльза Дікенса та пливку літературу XIX століття, американець Джон Ірвінг і сам став творцем "великих" історій. Він пише неспішні й об’ємні романи, які стають світовими бестселерами. "Правила будинку сидру" – один із них. Це в дечому трагічна й сумна, а в чомусь – весела й життєствердна історія.

Дія роману розгортається у сирітському будинку десь у штаті Мен. Його керівник Вілбур Модрина – харизматичний і далеко немолодий хірург, який серед іншого приймає пологи у нужденних жінок і робить аборти тим, хто не бажає залишати дитину. Сюжет вибудовується довкола вихованця будинку Гомера Криниці, якому не вдається знайти сім’ю. Чільна тема роману – порушення різноманітних усталених правил, до яких вдаються персонажі. Крім одвічних проблем людства, знайомих ще за Дікенса, автор порушує більш сучасні питання – расової дискримінації, права жінки на аборт, гендерно зумовленого насильства тощо. Та на відміну, від свого натхненника, Ірвінг не вдається до моралізаторства, а дає можливість читачеві чи читачці сформувати власне ставлення до персонажів, які здійснюють вибори.

Джон Ірвінг "Правила будинку сидру"

Маріанна Лекі "Те, що видно звідси"

Магічнореалістична історія сучасної німецької письменниці Маріанни Лекі – це взаємодія між харизматичними й загадковими персонажами та персонажками у просторі вигаданого селища, яке живе за власними правилами. Дивовижна й парадоксальна книжка.

Маріанна Лекі "Те, що видно звідси"

Розпочинається усе з окапі – рідкісної парнокопитної тварини, щось між зеброю, поні й жирафом, – яка сниться мудрій Сельмі, бабці десятирічної Луїзи, у жінку таємно закоханий її найліпший друг оптик. А якщо сниться окапі, значить прийде смерть. Мешканці селища занепокоєні тим, що смерть чигає на когось із них, а відтак самі не свої – починають писати листи, шукати правду чи втікають світ за очі. Ми ж бо маємо нагоду поспостерігати за тим, що коїться у людських головах і серцях, а також розкрити задавнені родинні таємниці та драми.