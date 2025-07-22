Психологія та любовні романи: найпопулярніші книжки, які купують 18-річні за програмою "єКнига"

Черги за автографом до Ілларіона Павлюка на Книжковому арсеналі 2025

Український інститут книги оприлюднив результати першого півріччя програми "єКнига". Завдяки цьому 18-річні українці придбали 294 357 книг від початку 2025 року, що в середньому 1 644 книги щодня.

Втім не всі повнолітні громадяни скористалися державною допомогою на придбання книжок, тому близько 30 мільйонів гривень повернулося на рахунок програми.

"Як "вічна" і послідовна прихильниця популяризації читання і розвитку читацьких навичок, особливо в дітей і молоді, я почуваюся і задоволеною, що вдалося програму запустити і що на неї виділені немалі гроші, але й розчарованою, тому що ЦА користується нею не так активно, як я і мої колеги сподівалися", – написала директорка УІК Олександра Коваль.

Коваль закликала допомагати 18-річним з вибором книг, а також розглядати варіанти: придбати книжки для бібліотек, шпиталів та для військових.

Найпопулярніші українські автори:

До топ-100 книжок, придбаних за "єКнигою", увійшли 6 українських авторів. Лише троє з них потрапили до топ-50 й жоден не був у першій десятці.

РЕКЛАМА:

Володимир Станчишин ("Стіни в моїй голові. Жити з тривожністю і депресією", "Для стосунків потрібні двоє") – 2 944 книжки придбано

– 2 944 книжки придбано Ілларіон Павлюк ("Я бачу, вас цікавить пітьма") – 1 739 книжок придбано

– 1 739 книжок придбано Андрій Сем'янків ("Танці з кістками") – 1 312 книжки придбано

– 1 312 книжки придбано Анастасія Левкова – 532 книжки придбано

– 532 книжки придбано Василь Симоненко – 495 книжок придбано

– 495 книжок придбано Ліна Костенко – 495 книжок придбано

З повним переліком найпопулярніших книжок можна ознайомитися за посиланням.

Де найбільше купували книжки:

Книгарня "Є" – 76 261 книжка

Yakaboo – 74 457 книжок

"Клуб сімейного дозвілля" – 68 416 книжок

Readeat – 15 451 книжка

"Книголенд" – 14 275 книжок

ФОП Жеретєєв О.В. – 11 370 книжок

BookUA – 9 230 книжок

Megogo – 8 564 книжки

ПП "Нові технології" – 4 827 книжок

"Дім книги" – 3 080 книжок

Про програму "єКнига"

"єКнига" — програма державної підтримки, в межах якої українці й українки, яким виповнилося 18 років, можуть протягом року отримати 908,4 грн допомоги на придбання книжок. Вона запрацювала в середині грудня 2024 року, а виплати розпочали з 3 січня 2025-го.

Кошти протягом трьох місяців можна використати виключно на купівлю паперових, електронних і аудіокниг українською мовою в книгарнях та видавництвах, які беруть участь у програмі.

Наразі купити книги за програмою можна в понад 200 стаціонарних книгарнях та 34 інтернет-магазинах. Увесь список книгарень доступний за лінком.

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