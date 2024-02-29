Троє артистів Львівської опери не повернулися в Україну з гастролей

Троє артистів Львівської опери не повернулися в Україну разом з колективом з гастролей у Фінляндії. У театрі почали службове розслідування.

Читайте також : УП.Культура запускає канали в Telegram та WhatsApp

Зокрема, мова йде про провідного соліста балету Андрія Михаліху, солістку балету Юлію Михаліху-Рому, а також артиста балету Богдана Ключника, повідомляє видання Zahid.net.



Балетна трупа гастролювала в Естонії та Фінляндії з виставою "Дон Кіхот" протягом трьох тижнів – з 8 до 22 лютого.

Лютневі гастролі балетної трупи Львівська Національна Опера / Facebook

За даними видання, усі троє артистів повідомили про своє рішення колег і попрощались з ними онлайн. В акаунтах артистів у соцмережах жодної інформації про це немає.

У Львівській опері ситуацію наразі не коментують, обіцяють випустити заяву після завершення службового розслідування.

"Станом на зараз у нас проводиться службове розслідування і всі коментарі ми зможемо надати після його закінчення. В цій ситуації треба дуже добре розібратися і потім виступити із виваженою відповіддю. Поки що ми в процесі", – розповіла УП.Культура керівниця PR-відділу Львівської опери Аліна Плахтієнко.

Після одного з виступів у Фінляндії Львівська Національна Опера / Facebook

Завтра, 1 березня, виставу "Дон Кіхот" мають показувати у Львові. Але прізвищ трьох артистів, що не повернулися з Фінляндії, немає серед виконавців.

Так само були видалені їхні персональні сторінки на сайті театру.

Нещодавній скандал у Львівській опері

Це не перший скандал довкола Львівської опери останнім часом. На початку лютого після обурення спільноти театр відмовився від співпраці з оперною співачкою Валентиною Плужніковою. Вокалістку, яка під час перебування в Італії на дворічному курсі для оперних виконавців в Acсademia Teatro alla Scala виступала на одній сцені з росіянами, замінили у виставі "Кармен", яка була запланована 17 лютого.

"Львівська національна опера, на жаль, не володіла повною інформацією про творчу біографію Валентини Плужнікової під час переговорів щодо її участі в опері Кармен Жоржа Бізе", – йшлося у повідомленні у Facebook Львівської опери, яке потім замінили на офіційну заяву.