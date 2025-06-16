Британська бібліотека поновлює читацький квиток Оскара Вайлда, скасований за гомосексуальність

Британська бібліотека символічно відновить читацьку перепустку письменника Оскара Вайлда через 130 років після її скасування через грубу непристойність. Її вручать Мерліну Голланду, онуку письменника у жовтні.

Про це повідомляє The Guardian.

Рішення про скасування перепустки зафіксовано у протоколі засідань правління 1895 року, коли гомосексуальність була незаконною. 25 травня цього року Центральний кримінальний суд Великої Британії засудив Оскара Вайлда до двох років позбавлення волі і каторжних робіт. А також позбавив легендарного письменника права у майбутньому користуватися читальною залою музею.

Це сталося після того, як лорд Квінзберрі звинуватив письменника у "содоміті", коли дізнався, що його син, Лорд Альфред "Бозі" Дуглас був коханцем Вайлда.

Після чого його Оскара покинула дружина Констанція та втекла до Європи з двома синами, Сирілом та Вів’яном. Згодом вона їм змінила прізвище на Голланд.

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"Оскар провів у в’язниці Пентонвілля три тижні, коли його [перепустку] до читальної зали Британського музею [тепер Британська бібліотека] скасували, тому він не знав про це, що, мабуть, було непогано… Його страждання лише посилилися б відчуттям, що одна з найбільших бібліотек світу заборонила йому читати книги... Але повернення його квитка – це чудовий жест прощення, і я впевнений, що його дух буде зворушений", – сказав онук Мерлін Голланд.

Вважається, що у 2017 році Вайлд був посмертно помилуваний разом з іншими 50 тисячами геями та бісексуалами. Однак, Мін'юст Британії не назвав тоді жодного імені.

Водночас онук письменника вважає, що Вайлд не був помилуваний.

"Оскар не вважав, що в одностатевому коханні є щось погане… Я не зовсім впевнений, що його помилували… Якби мені довелося просити про помилування, я б не просив, бо все, що це зробить, це допоможе британському істеблішменту почуватися краще… Історія є історією, і ви не можете почати її переписувати", – сказав Голланд.

Британська бібліотека має найзначнішу у світі колекцією рукописів Оскара Вайлда, включаючи чернетки його головних п'єс: "Віяло леді Віндермір", "Жінка не має значення", "Ідеальний чоловік" та "Важливість бути серйозним".

Лаура Вокер, провідна кураторка сучасних архівів та рукописів Британської бібліотеки, зазначила, що розділ 11 закону, який стосувався криміналізації гомосексуальності, був несправедливим і зараз бібліотека хоче вшанувати письменника і визнати те, що з ним сталося.

Оскар Вайлд (1854-1900) – англомовний письменник ірландського походження. Він був яскравим представником естетизму, виступав за красу в мистецтві та житті. Його найвідоміший твір – роман "Портрет Доріана Грея", написаний за три тижні. Його екранізували 25 разів. Він також став психоаналітичним терміном: існує Синдром Доріана Грея – культ молодості і страх перед фізичним старінням.

Кримінальне переслідування за гомосексуалізм підкосило життя Вайлда, він помер у 46 років в самотності і бідності.