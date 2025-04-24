Розшифрували лист, який спростовує теорію про нещасливий шлюб Шекспіра

У Брістольському університеті дослідили фрагмент листа 17-го століття, який розкриває нові факти про шлюб Вільяма Шекспіра з Енн Гетевей. Про це пише The Guardian.

Фрагмент зберігся в палітурці книги в бібліотеці Герефордського собору. Його знайшли ще у 1978 році, однак ніхто раніше не міг ідентифікувати імена або місця.

І ось нещодавно професор ранньомодерної англійської літератури Матью Стеггл зміг розшифрувати лист. І стверджує, що він здатен спростувати думку про нещасливий шлюб знаменитого англійського драматурга та розкриває нові подробиці із життя подружжя.

Стеггл вказує, що лист адресований "Шановній місіс Шекспір". Невідомий автор звертається до неї з проханням повернути гроші, які утримує її чоловік, оскільки вони належать сироті Джону Баттсу.

У листі згадується нова адреса – Трініті Лейн. Також фрагмент показує, що чоловік з дружиною були спільно залучені до грошей, які Шекспір зберігав для сироти, на ім'я Джон Баттс до його повноліття на прохання місіс Баттс.

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Науковець зазначає, що автор листа вважає, що "місіс Шекспір" має незалежний доступ до грошей та сподівається, що вона може виплатити борг. Однак дружина стає на бік чоловіка і просить не лізти у їх справи.

Спальня Енн Геневей в її сільському будночку у Стратфорді-на-Ейвоні

Вважається, що їх шлюб був нещасливий. Шекспір покинув Гетевей у Стретфорд-на-Ейвоні та переїхав до Лондона, щоб продовжити театральну кар’єру. Своїй дружині він заповів "Друге найкраще ліжко".

Утім фрагмент листа руйнує думку, що Енн Шекспір усе своє життя залишалася в Стратфорді. Нові факти свідчать, що дружина проводила значний час зі своїм чоловіком у англійській столиці на Трініті Лейн.

Будинок-музей Енн Гетевей, у якому Вільям нібито залишив свою дружину і поїхав до Лондона без неї

Доказом, що лист адресовано Енн Шекспір є сама книга, у якій зберігся фрагмент. Це аналіз біблійних текстів Йоганна Піскатора 1608 року. Її видав Річард Філд, уродженець Стратфорда - сусід Шекспіра і перший друкар його творів.

Енн Гетевей та Вільям Шекспір одружились у 1582 році. Їй було 26 років, а йому — 18. Енн пережила чоловіка на 7 років. Про її життя відомо дуже мало, крім кількох згадок в юридичних документах. Гетевей народила від Шекспіра трьох дітей: Сюзанну і двійнят Гамнета і Джудіт.

Вважається, що подружжя жило окремо — Енн залишилася в сільському будинку в Шоттері, що неподалік Статфорда-на-Ейвоні. А Вільям поїхав з рідного міста до Лондона робити кар'єру актора і драматурга.

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