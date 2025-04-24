Розшифрували лист, який спростовує теорію про нещасливий шлюб Шекспіра
У Брістольському університеті дослідили фрагмент листа 17-го століття, який розкриває нові факти про шлюб Вільяма Шекспіра з Енн Гетевей. Про це пише The Guardian.
Фрагмент зберігся в палітурці книги в бібліотеці Герефордського собору. Його знайшли ще у 1978 році, однак ніхто раніше не міг ідентифікувати імена або місця.
І ось нещодавно професор ранньомодерної англійської літератури Матью Стеггл зміг розшифрувати лист. І стверджує, що він здатен спростувати думку про нещасливий шлюб знаменитого англійського драматурга та розкриває нові подробиці із життя подружжя.
Стеггл вказує, що лист адресований "Шановній місіс Шекспір". Невідомий автор звертається до неї з проханням повернути гроші, які утримує її чоловік, оскільки вони належать сироті Джону Баттсу.
У листі згадується нова адреса – Трініті Лейн. Також фрагмент показує, що чоловік з дружиною були спільно залучені до грошей, які Шекспір зберігав для сироти, на ім'я Джон Баттс до його повноліття на прохання місіс Баттс.
Науковець зазначає, що автор листа вважає, що "місіс Шекспір" має незалежний доступ до грошей та сподівається, що вона може виплатити борг. Однак дружина стає на бік чоловіка і просить не лізти у їх справи.
Вважається, що їх шлюб був нещасливий. Шекспір покинув Гетевей у Стретфорд-на-Ейвоні та переїхав до Лондона, щоб продовжити театральну кар’єру. Своїй дружині він заповів "Друге найкраще ліжко".
Утім фрагмент листа руйнує думку, що Енн Шекспір усе своє життя залишалася в Стратфорді. Нові факти свідчать, що дружина проводила значний час зі своїм чоловіком у англійській столиці на Трініті Лейн.
Доказом, що лист адресовано Енн Шекспір є сама книга, у якій зберігся фрагмент. Це аналіз біблійних текстів Йоганна Піскатора 1608 року. Її видав Річард Філд, уродженець Стратфорда - сусід Шекспіра і перший друкар його творів.
Енн Гетевей та Вільям Шекспір одружились у 1582 році. Їй було 26 років, а йому — 18. Енн пережила чоловіка на 7 років. Про її життя відомо дуже мало, крім кількох згадок в юридичних документах. Гетевей народила від Шекспіра трьох дітей: Сюзанну і двійнят Гамнета і Джудіт.
Вважається, що подружжя жило окремо — Енн залишилася в сільському будинку в Шоттері, що неподалік Статфорда-на-Ейвоні. А Вільям поїхав з рідного міста до Лондона робити кар'єру актора і драматурга.
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