У центрі Острога знайшли старовинний посуд і невідому підземну споруду

В Острозі Рівненської області археологи знайшли одразу декілька артефактів та підземну споруду, яку згодом планують дослідити.

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Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на керівника експедиції Інституту археології НАН України Павла Нечитайла.

Серед знахідок є частини старовинного посуду 10 століття і ливарня 17 століття. Як розповів Нечитайло, дослідження цієї місцевості триває 2 роки. Давній Острог має свої збережені культурні шари, глибина яких сягає понад 3 метри. Раніше в цій місцевості віднайшли артефакти трипільської доби, монгольські знаряддя та багато іншого.

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Фрагменти старовинного посуду Укрінформ

"Зараз відбувається дослідження земельної ділянки на вул. Академічна, 4 у центрі Острога. Дослідженням займається Правобережна комплексна експедиція державного підприємства "Охоронна археологічна служба України". Дослідження цієї ділянки розпочались ще у 2022 році і тривали у 2023 році під керівництвом Віталія Окатенка. Цього року до досліджень під його керівництвом долучився також я та є керівником розкопу", – зазначив Нечитайло.

Ливарня, що датується 17 століттям, збудована з великої цегли – розмірами 31х17х7,5 сантиметрів. Це округла споруда, верхня частина якої нагадує шестипелюсткову квітку.

Ливарні з верхівкою у вигляді шестипелюсткової квітки Укрінформ

"Верхня частина цієї ливареньки була обмащена глиною і тут виплавляли якийсь мідновмісний сплав. Можливо, бронзу в невеликих кількостях. Із якою метою, ми ще не знаємо. Дослідження попередніх років та наші показали велику кількість шлаків у цьому місці і це, як на мене, дуже цікавий індустріальний об'єкт Острога", – зауважив археолог.

Старовинний посуд, знайдений у центрі Острога Укрінформ

Крім того, в експедиції виявили невідому підземну споруду. Археологи визначають для чого її могли використовувати і коли вона була створена.

Фахівці мають визначити призначення підземної споруди Укрінформ

Про інші археологічні знахідки

Незадовго до цього під час обробки землі між селами Туровичі та Миляновичі на Волині знайшли бронзовий перстень. Знахідку місцеві мешканці передали до Ковельського історичного музею.

На території Волині персні є найбільш поширеними прикрасами серед експонованих артефактів. Їх використовували не тільки як звичайні аксесуари, а й як захисні амулети й обереги.