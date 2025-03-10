У день народження Шевченка на фронті загинув скульптор Тарас Шевченко

У неділю, 9 березня, на фронті загинув 25-річний скульптор Тарас Шевченко. Він був співробітником національного природного парку "Тузлівські лимани", повідомляє співробітник нацпарку Іван Русєв.

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"Не стало молодої, неймовірно світлої людини, видатного скульптора Української Бессарабії. Його вбила війна, на яку для захисту країни він одразу пішов разом з батьком Олександром, як вторглась в нашу країну рашистська навала. Колись, на рекреаційній ділянці "Тузлівська Амазонія" у Національний природний парк "Тузлівські лимани" декілька років тому з'явився величний пелікан, по імені "Дедал", – написав працівник.

Ivan Rusev Ivan Rusev Ivan Rusev Ivan Rusev Ivan Rusev

Скульптуру пелікана встановили на місці військового полігону. Він створений з гіпсу й розміром з реального птаха:

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"Залишились бетонні тумби, які креативні співробітники Парку вирішили використати, як основи для встановлення артоб’єктів. Перше почесне місце посів символ "Тузлівської Амазонії " – кучерявий пелікан, уразливий вид занесений до Червоної книги України. Пам’ятник був виготовлений молодим скульптором, працівником парку – Шевченком Тарасом".

Пізніше Тарас також створив тематичні скульптури бабака та скіфської баби.